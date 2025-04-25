Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Fronteira em chamas. Índia e Paquistão trocam tiros na Linha de Controlo em Caxemira

Soldados das forças paramilitares do Paquistão montam guarda num posto de controlo perto de Wahaga, o posto fronteiriço conjunto entre o Paquistão e a Índia, na quinta-feira, 24 de abril de 2025.
Soldados das forças paramilitares do Paquistão montam guarda num posto de controlo perto de Wahaga, o posto fronteiriço conjunto entre o Paquistão e a Índia, na quinta-feira, 24 de abril de 2025. Direitos de autor  K.M. Chaudary/ AP
Direitos de autor K.M. Chaudary/ AP
De يورونيوز
Publicado a Últimas notícias
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

No meio de tensões crescentes entre a Índia e o Paquistão após o ataque mortal contra turistas em Pahalgam, um funcionário da Caxemira administrada pelo Paquistão disse que os dois lados trocaram tiros durante a noite ao longo da Linha de Controlo (LoC) que separa os dois países.

"Houve uma troca de tiros entre postos militares no vale de Lipa durante a noite", disse à AFP Syed Ashfaq Geelani, um funcionário administrativo da parte paquistanesa da Caxemira.

O incidente ocorreu a cerca de 95 quilómetros a leste de Muzaffarabad, o centro administrativo da Caxemira administrada pelo Paquistão, disse.

Os disparos não visaram áreas residenciais, disse Gilani, acrescentando que "a vida está a decorrer normalmente e as escolas ainda estão abertas".

Não há registo de vítimas no incidente.

Num desenvolvimento significativo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão anunciou a anulação de todos os vistos concedidos a cidadãos indianos e deu aos cidadãos indianos no seu território 48 horas para partirem.

Manifestantes cantam slogans anti-Paquistão durante um protesto contra o ataque de Pahalgam, em Jammu, Índia, quarta-feira, 23 de abril de 2025.
Manifestantes cantam slogans anti-Paquistão durante um protesto contra o ataque de Pahalgam, em Jammu, Índia, quarta-feira, 23 de abril de 2025. Channi Anand/AP

As autoridades paquistanesas classificaram igualmente os adidos militares como "pessoas indesejáveis" e deram-lhes o mesmo prazo para abandonarem o país.

Esta tensão em matéria de segurança surge dias depois de um ataque armado na região de Pahalgam, no sul de Caxemira, que matou 26 turistas.

Nos dias seguintes, a região foi palco de dois outros confrontos, um em Uri e outro em Udhampur, em Jammu e Caxemira.

Movimentos políticos em Nova Deli

O Ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Vikram Misri, informou os embaixadores de vários países sobre os desenvolvimentos relacionados com o atentado de Pahalgam durante uma reunião no Bloco Sul. Os embaixadores incluíam representantes dos EUA, Grã-Bretanha, Itália, Qatar, Japão, China, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Barém, Alemanha e França.

Paralelamente, o governo indiano convocou uma reunião de todos os partidos na quinta-feira no complexo do Parlamento, presidida pelo ministro da Defesa Rajnath Singh, onde o ministro do Interior Amit Shah informou os líderes dos partidos da oposição sobre a situação no terreno e os recentes desenvolvimentos.

Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado. As discussões centraram-se nas avaliações e informações de segurança, bem como nas medidas diplomáticas adotadas pelo Governo em resposta ao ataque.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

MNE iraniano vai a Islamabad perante escalar de tensões entre Índia e Paquistão

Modi compromete-se a perseguir os atacantes de Caxemira "até aos confins do mundo"

Protestos em cidades da Índia após tiroteio que causou pelo menos 26 mortos em Caxemira