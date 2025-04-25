Fronteira em chamas. Índia e Paquistão trocam tiros na Linha de Controlo em Caxemira

"Houve uma troca de tiros entre postos militares no vale de Lipa durante a noite", disse à AFP Syed Ashfaq Geelani, um funcionário administrativo da parte paquistanesa da Caxemira.

O incidente ocorreu a cerca de 95 quilómetros a leste de Muzaffarabad, o centro administrativo da Caxemira administrada pelo Paquistão, disse.

Os disparos não visaram áreas residenciais, disse Gilani, acrescentando que "a vida está a decorrer normalmente e as escolas ainda estão abertas".

Não há registo de vítimas no incidente.

Num desenvolvimento significativo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Paquistão anunciou a anulação de todos os vistos concedidos a cidadãos indianos e deu aos cidadãos indianos no seu território 48 horas para partirem.

Manifestantes cantam slogans anti-Paquistão durante um protesto contra o ataque de Pahalgam, em Jammu, Índia, quarta-feira, 23 de abril de 2025. Channi Anand/AP

As autoridades paquistanesas classificaram igualmente os adidos militares como "pessoas indesejáveis" e deram-lhes o mesmo prazo para abandonarem o país.

Esta tensão em matéria de segurança surge dias depois de um ataque armado na região de Pahalgam, no sul de Caxemira, que matou 26 turistas.

Nos dias seguintes, a região foi palco de dois outros confrontos, um em Uri e outro em Udhampur, em Jammu e Caxemira.

Movimentos políticos em Nova Deli

O Ministro dos Negócios Estrangeiros indiano, Vikram Misri, informou os embaixadores de vários países sobre os desenvolvimentos relacionados com o atentado de Pahalgam durante uma reunião no Bloco Sul. Os embaixadores incluíam representantes dos EUA, Grã-Bretanha, Itália, Qatar, Japão, China, Rússia, Emirados Árabes Unidos, Barém, Alemanha e França.

Paralelamente, o governo indiano convocou uma reunião de todos os partidos na quinta-feira no complexo do Parlamento, presidida pelo ministro da Defesa Rajnath Singh, onde o ministro do Interior Amit Shah informou os líderes dos partidos da oposição sobre a situação no terreno e os recentes desenvolvimentos.

Foi respeitado um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do atentado. As discussões centraram-se nas avaliações e informações de segurança, bem como nas medidas diplomáticas adotadas pelo Governo em resposta ao ataque.