Não serão apenas a Praça de São Pedro e a Basílica de Santa Maria maior: as medidas de segurança para o funeral do Papa Francisco, marcado para sábado, 26 de abril, às 10 horas, serão imponentes e excecionais.

Milhares de forças policiais estarão no terreno para o funeral, com reforços vindos de outras regiões italianas. Isto sem contar com os serviços de segurança das 130 delegações estrangeiras, que têm planos contra qualquer tipo de ameaça.

A defesa do céu, do mar e da terra inclui um contratorpedeiro da Marinha nas águas em redor da capital, caças Eurofighter da Força Aérea, assim como radares ebazucas antidrone na zona da Santa Sé e no percurso do cortejo fúnebre. Em caso de avistamento de aviões não autorizados, estes dispositivos inovadores serão capazes de inibir as ondas de rádio.

A zona blindada da Praça de São Pedro

A área da Praça de S. Pedro será blindada, com drones para garantir uma visão aérea através de imagens 3D. O espaço urbano em torno da basílica será dividido em cinco zonas de segurança. Serão colocados atiradores de elite nos edifícios, esquadrões antibombas, unidades caninas, a polícia fluvial para patrulhar o rio Tibre e as unidades especializadas dos bombeiros para combater a ameaça nuclear, bacteriológica, química e radiológica.

À meia-noite de 26 de abril, será ativada a zona verde com medidas de proibição de manifestações e de transporte de mercadorias perigosas.

Por onde passará o cortejo fúnebre

Depois das exéquias do Papa, o cortejo fúnebre partirá para a Basílica de Santa Maria Maior, onde o corpo de Francisco será sepultado. Ao contrário do que foi noticiado nos últimos dias, as cerimónias fúnebres não passarão pela Praça de São Pedro. O cortejo durará cerca de meia hora e sairá pela Porta del Perugino, seguindo depois o percurso indicado pela polícia.

Durante o trajeto de seis quilómetros, serão percorridas as ruas do centro da cidade, seguindo em parte a antiga Via Papalis, o caminho que os papas percorriam em procissão após a sua eleição e consagração em São Pedro para chegar à Basílica de Latrão, sede da cátedra episcopal. O caixão do Papa Francisco vai pasar por lugares simbólicos de Roma, como o Coliseu, que acolhe a tradicional celebração da Via Sacra na Sexta-feira Santa, e a Piazza Venezia.

O plano médico para o funeral

Ambulâncias, equipas de socorro e postos médicos serão disponibilizados desde a Praça de São Pedro até à Basílica de Santa Maria Maior, bem como nas estações de metro e nos locais mais concorridos. Para além do plano de segurança, existe também um plano de saúde organizado pela região do Lácio. A coordenação é confiada à ARES 118, a empresa regional de emergência sanitária.

Seis postos médicos avançados serão instalados nas zonas de maior afluência de pessoas, entre a Praça de São Pedro, o Castelo de Santo Ângelo e a Praça do Ressurgimento. Estarão igualmente operacionais neste local unidades de assistência psicológica e uma equipa Unidec para a descontaminação de agentes químicos. Oitenta equipas a pé e 13 ambulâncias estarão a operar nestas áreas.