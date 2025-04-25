Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Pelo menos 50 palestinianos mortos em ataques israelitas em Gaza

De Malek Fouda com AP
Pelo menos 50 palestinianos, na sua maioria mulheres e crianças, morreram e dezenas de outros ficaram feridos na quinta-feira, numa altura em que Israel intensifica as suas ofensivas em todo o enclave.

Os ataques israelitas na Faixa de Gaza mataram, na quinta-feira, pelo menos 50 palestinianos, muitos deles mulheres e crianças, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, dirigido pelo Hamas.

Os ataques visaram zonas residenciais, incluindo edifícios, locais de deslocação e campos de tendas improvisados, bem como uma esquadra de polícia, entre outros locais.

Um ataque no norte de Gaza matou pelo menos 18 pessoas e outro matou 11, incluindo pelo menos uma criança, de acordo com as autoridades sanitárias palestinianas. Os militares israelitas afirmaram que o ataque à esquadra de polícia tinha como alvo um centro de comando dos militantes.

Funcionários da defesa civil palestiniana procuram entre os destroços após um ataque aéreo israelita a um edifício residencial na cidade de Gaza, quinta-feira, 24 de abril
Funcionários da defesa civil palestiniana procuram entre os destroços após um ataque aéreo israelita a um edifício residencial na cidade de Gaza, quinta-feira, 24 de abril Jehad Alshrafi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.

Pelo menos sete pessoas foram mortas, incluindo uma mãe e os seus dois filhos, e outras duas crianças, em três ataques à cidade de Khan Younis, no sul do país. Os ataques no centro de Gaza mataram seis pessoas, incluindo duas mulheres e duas crianças.

Israel pôs termo ao cessar-fogo com o Hamas e retomou a guerra aérea e terrestre em 18 de março.

Desde o início de março, Israel isolou os 2 milhões de palestinianos da Faixa de Gaza de todas as importações de alimentos e outros produtos, a fim de pressionar o Hamas a libertar os reféns, dos quais se crê que duas dúzias ainda estejam vivos.

O gabinete das Nações Unidas para a Ajuda Humanitária (OCHA) apelou aos líderes mundiais para que exercessem mais pressão sobre Israel, a fim de permitir a entrada de ajuda humanitária e de outros bens essenciais no enclave.

Numa mensagem publicada no X, antigo Twitter, o OCHA afirmou que os palestinianos estão "privados das necessidades de sobrevivência", sublinhando a urgência da situação e referindo que as operações de ajuda humanitária estão à beira do colapso total, com os níveis de medicamentos e alimentos a ficarem criticamente baixos.

Israel afirma que o seu bloqueio à Faixa de Gaza tem por objetivo impedir que o Hamas adquira mais bens para se reforçar e reagrupar, acusando regularmente o grupo de pilhar a ajuda destinada aos civis. Israel também afirmou que a medida se destina a pressionar o Hamas a libertar os reféns, uma tática que os grupos de defesa dos direitos humanos têm denunciado como um crime de guerra e uma forma de punição colectiva.

Entretanto, o exército israelita ameaçou alargar as operações na Faixa de Gaza. "Se não houver progressos na libertação dos reféns, alargaremos a nossa atividade para uma operação mais intensa e significativa", declarou Eyal Zamir, chefe do Estado-maior israelita.

Eyal Zamir afirma que o Hamas é "responsável pelo início desta guerra" e pela "terrível situação da população em Gaza".

O Hamas afirmou que só libertará os restantes 59 prisioneiros, 24 dos quais se pensa estarem vivos, em troca da libertação dos prisioneiros palestinianos, de um cessar-fogo duradouro e de uma retirada total de Israel. Israel prometeu continuar a bombardear Gaza até que o Hamas seja totalmente destruído.

