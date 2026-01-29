Trump diz que Hamas vai desarmar-se com avanço do processo de paz em Gaza

Os EUA afirmaram na semana passada que estavam a avançar para a fase seguinte do plano de cessar-fogo, que inclui a reconstrução de Gaza e a criação de um grupo de peritos palestinianos que administrará os assuntos quotidianos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que o Hamas vai entregar as suas armas, no que seria um grande passo em frente num frágil cessar-fogo com Israel.
"Muitas pessoas disseram que eles nunca se desarmariam. Parece que vão desarmar-se", disse Trump numa reunião da administração.
Trump saudou a cooperação com o Hamas, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, depois de as forças israelitas terem recuperado os restos mortais do último refém detido em Gaza, Ran Gvili.
"Eles ajudaram-nos com os corpos, trazendo-os de volta, e a família está muito grata", disse Trump.
Mas o grupo sediado em Gaza não confirmou o desarmamento.
Trump tinha pedido uma atualização sobre o Médio Oriente ao seu enviado especial Steve Witkoff, que parecia confiante de que o Hamas entregaria as suas armas.
"Tirámos os terroristas de lá e eles vão desmilitarizar-se. Vão fazê-lo porque não têm escolha", disse Witkoff.
"Vão desistir de tudo, vão desistir das AK-47", disse a Trump.
O Hamas afirmou que a devolução do corpo de Gvili demonstra o seu compromisso com o cessar-fogo, mas até agora não entregou as armas.
O grupo tem afirmado repetidamente que o desarmamento é uma linha vermelha, mas também sugeriu que estaria aberto a entregar as suas armas a uma autoridade governamental palestiniana.
O desarmamento é um elemento-chave da segunda frase do plano de cessar-fogo selado em outubro.
Foi também criado um comité tecnocrático palestiniano com o objetivo de assumir a governação da Faixa de Gaza.
Os EUA disseram na semana passada que estavam a avançar para a próxima fase de um plano de cessar-fogo em Gaza que também inclui a reconstrução de Gaza e a criação de um grupo de peritos palestinianos que administrará os assuntos diários sob supervisão americana.
Witkoff disse numa publicação no X que o acordo de cessar-fogo que Trump ajudou a mediar estava a entrar na sua segunda fase após dois anos de guerra entre Israel e o Hamas, incluindo o estabelecimento de um governo tecnocrático em Gaza.
"Estamos a anunciar o lançamento da segunda fase do plano de 20 pontos do Presidente para pôr fim ao conflito de Gaza, passando do cessar-fogo à desmilitarização, à governação tecnocrática e à reconstrução", disse Witkoff.
Mas Witkoff não deu quaisquer pormenores sobre quem fará parte da nova administração palestiniana de transição que governará Gaza.
O comité tecnocrático que, segundo Witkoff, será criado na segunda fase terá por missão prestar serviços públicos aos mais de 2 milhões de palestinianos em Gaza, mas enfrenta desafios enormes e questões sem resposta, nomeadamente sobre o seu funcionamento e financiamento.
As Nações Unidas estimam que a reconstrução da Faixa de Gaza custará mais de 50 mil milhões de dólares (42 mil milhões de euros), um processo que deverá demorar anos e para o qual pouco dinheiro foi prometido até à data.