Trump diz que Hamas vai desarmar-se com avanço do processo de paz em Gaza

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que o Hamas vai entregar as suas armas, no que seria um grande passo em frente num frágil cessar-fogo com Israel.

"Muitas pessoas disseram que eles nunca se desarmariam. Parece que vão desarmar-se", disse Trump numa reunião da administração.

Trump saudou a cooperação com o Hamas, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, depois de as forças israelitas terem recuperado os restos mortais do último refém detido em Gaza, Ran Gvili.

"Eles ajudaram-nos com os corpos, trazendo-os de volta, e a família está muito grata", disse Trump.

Mas o grupo sediado em Gaza não confirmou o desarmamento.

Trump tinha pedido uma atualização sobre o Médio Oriente ao seu enviado especial Steve Witkoff, que parecia confiante de que o Hamas entregaria as suas armas.

Donald Trump durante reunião na Casa Branca, 29 de janeiro de 2026 AP Photo

"Tirámos os terroristas de lá e eles vão desmilitarizar-se. Vão fazê-lo porque não têm escolha", disse Witkoff.

"Vão desistir de tudo, vão desistir das AK-47", disse a Trump.

O Hamas afirmou que a devolução do corpo de Gvili demonstra o seu compromisso com o cessar-fogo, mas até agora não entregou as armas.

O grupo tem afirmado repetidamente que o desarmamento é uma linha vermelha, mas também sugeriu que estaria aberto a entregar as suas armas a uma autoridade governamental palestiniana.

O desarmamento é um elemento-chave da segunda frase do plano de cessar-fogo selado em outubro.

Foi também criado um comité tecnocrático palestiniano com o objetivo de assumir a governação da Faixa de Gaza.

Os EUA disseram na semana passada que estavam a avançar para a próxima fase de um plano de cessar-fogo em Gaza que também inclui a reconstrução de Gaza e a criação de um grupo de peritos palestinianos que administrará os assuntos diários sob supervisão americana.

Witkoff disse numa publicação no X que o acordo de cessar-fogo que Trump ajudou a mediar estava a entrar na sua segunda fase após dois anos de guerra entre Israel e o Hamas, incluindo o estabelecimento de um governo tecnocrático em Gaza.

"Estamos a anunciar o lançamento da segunda fase do plano de 20 pontos do Presidente para pôr fim ao conflito de Gaza, passando do cessar-fogo à desmilitarização, à governação tecnocrática e à reconstrução", disse Witkoff.

Palestinianos caminham entre edifícios destruídos pelas operações aéreas e terrestres israelitas na cidade de Gaza, 29 de janeiro de 2026 AP Photo

Mas Witkoff não deu quaisquer pormenores sobre quem fará parte da nova administração palestiniana de transição que governará Gaza.

O comité tecnocrático que, segundo Witkoff, será criado na segunda fase terá por missão prestar serviços públicos aos mais de 2 milhões de palestinianos em Gaza, mas enfrenta desafios enormes e questões sem resposta, nomeadamente sobre o seu funcionamento e financiamento.

As Nações Unidas estimam que a reconstrução da Faixa de Gaza custará mais de 50 mil milhões de dólares (42 mil milhões de euros), um processo que deverá demorar anos e para o qual pouco dinheiro foi prometido até à data.