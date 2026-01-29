Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

Trump diz que Hamas vai desarmar-se com avanço do processo de paz em Gaza

Militantes do Hamas chegam a um local onde estão a procurar os restos mortais de reféns em Jabalia, 1 de dezembro de 2025
Militantes do Hamas chegam a um local onde estão a procurar os restos mortais de reféns em Jabalia, 1 de dezembro de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

Os EUA afirmaram na semana passada que estavam a avançar para a fase seguinte do plano de cessar-fogo, que inclui a reconstrução de Gaza e a criação de um grupo de peritos palestinianos que administrará os assuntos quotidianos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na quinta-feira que o Hamas vai entregar as suas armas, no que seria um grande passo em frente num frágil cessar-fogo com Israel.

"Muitas pessoas disseram que eles nunca se desarmariam. Parece que vão desarmar-se", disse Trump numa reunião da administração.

Trump saudou a cooperação com o Hamas, considerado um grupo terrorista pelos Estados Unidos, depois de as forças israelitas terem recuperado os restos mortais do último refém detido em Gaza, Ran Gvili.

"Eles ajudaram-nos com os corpos, trazendo-os de volta, e a família está muito grata", disse Trump.

Mas o grupo sediado em Gaza não confirmou o desarmamento.

Trump tinha pedido uma atualização sobre o Médio Oriente ao seu enviado especial Steve Witkoff, que parecia confiante de que o Hamas entregaria as suas armas.

Donald Trump durante reunião na Casa Branca, 29 de janeiro de 2026
Donald Trump durante reunião na Casa Branca, 29 de janeiro de 2026 AP Photo

"Tirámos os terroristas de lá e eles vão desmilitarizar-se. Vão fazê-lo porque não têm escolha", disse Witkoff.

"Vão desistir de tudo, vão desistir das AK-47", disse a Trump.

O Hamas afirmou que a devolução do corpo de Gvili demonstra o seu compromisso com o cessar-fogo, mas até agora não entregou as armas.

O grupo tem afirmado repetidamente que o desarmamento é uma linha vermelha, mas também sugeriu que estaria aberto a entregar as suas armas a uma autoridade governamental palestiniana.

O desarmamento é um elemento-chave da segunda frase do plano de cessar-fogo selado em outubro.

Foi também criado um comité tecnocrático palestiniano com o objetivo de assumir a governação da Faixa de Gaza.

Related

Os EUA disseram na semana passada que estavam a avançar para a próxima fase de um plano de cessar-fogo em Gaza que também inclui a reconstrução de Gaza e a criação de um grupo de peritos palestinianos que administrará os assuntos diários sob supervisão americana.

Witkoff disse numa publicação no X que o acordo de cessar-fogo que Trump ajudou a mediar estava a entrar na sua segunda fase após dois anos de guerra entre Israel e o Hamas, incluindo o estabelecimento de um governo tecnocrático em Gaza.

"Estamos a anunciar o lançamento da segunda fase do plano de 20 pontos do Presidente para pôr fim ao conflito de Gaza, passando do cessar-fogo à desmilitarização, à governação tecnocrática e à reconstrução", disse Witkoff.

Palestinianos caminham entre edifícios destruídos pelas operações aéreas e terrestres israelitas na Cidade de Gaza, 29 de janeiro de 2026
Palestinianos caminham entre edifícios destruídos pelas operações aéreas e terrestres israelitas na cidade de Gaza, 29 de janeiro de 2026 AP Photo

Mas Witkoff não deu quaisquer pormenores sobre quem fará parte da nova administração palestiniana de transição que governará Gaza.

O comité tecnocrático que, segundo Witkoff, será criado na segunda fase terá por missão prestar serviços públicos aos mais de 2 milhões de palestinianos em Gaza, mas enfrenta desafios enormes e questões sem resposta, nomeadamente sobre o seu funcionamento e financiamento.

As Nações Unidas estimam que a reconstrução da Faixa de Gaza custará mais de 50 mil milhões de dólares (42 mil milhões de euros), um processo que deverá demorar anos e para o qual pouco dinheiro foi prometido até à data.

Outras fontes • AP, AFP

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhar Comentários

Notícias relacionadas

Restos mortais do último refém de Gaza, Ran Gvili, foram recuperados, diz Israel

Israel aceita reabrir parcialmente a passagem de Gaza por Rafah se corpo de refém for encontrado

Ataques israelitas matam 11 pessoas, incluindo três jornalistas e duas crianças