Trump afirma que Zelenskyy pode estar pronto a ceder a Crimeia à Rússia

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, disse acreditar que o seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, está disposto a ceder a Crimeia ocupada à Rússia, uma ideia que o governo ucraniano há muito se recusa a aceitar.

Numa conferência de imprensa informal num aeroporto de Nova Jérsia, no domingo, foi perguntado diretamente a Trump se o presidente ucraniano estava disposto a ceder a península, que a Rússia ocupou pela primeira vez em 2014, numa invasão que há muito é condenada internacionalmente como ilegal.

"Penso que sim", respondeu Trump a uma pergunta direta sobre a abertura de Zelenskyy à ideia de renunciar totalmente à Crimeia. "Não falem comigo sobre a Crimeia, falem com Biden e Obama".

Trump tem repetidamente culpado os seus antecessores do Partido Democrata pelas duas invasões de Putin na Ucrânia, embora o seu primeiro mandato presidencial tenha assistido a um dramático descongelamento das relações de Washington com Moscovo e a nenhuma ação contra a ocupação não reconhecida pela Rússia da Crimeia e de partes das regiões ucranianas de Luhansk e Donetsk.

Trump fez comentários semelhantes numa conferência de imprensa na Sala Oval, na sexta-feira, ao lado do primeiro-ministro norueguês Jonas Gahr Støre e do antigo secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg.

"Quando se fala da Crimeia, [é território] que foi entregue durante a presidência de um homem chamado Barack Hussein Obama", disse Trump. "Isso não tem nada a ver comigo, a Crimeia, isso foi há 11 anos com Obama".

"E eles tomaram uma decisão, não houve uma bala disparada, não houve luta, não houve nada, eles simplesmente entregaram-na. Agora dizem: 'Podem recuperá-la?' Bem, acho que isso vai ser uma coisa muito difícil de fazer".

Trump também culpou Obama pela "entrega" numa publicação na sua plataforma online Truth Social.

Donald Trump fala com os jornalistas antes de embarcar no Air Force One no Aeroporto Municipal de Morristown, em 27 de abril de 2025. Evan Vucci/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Trump, que enquanto se candidatava à reeleição afirmou repetidamente que poderia acabar com a guerra na Ucrânia com alguns dias de negociação, fez uma série de declarações recentes sobre o conflito, indicando que acredita que um cessar-fogo é possível, mas alternadamente culpando tanto a Ucrânia como a Rússia por travarem a trégua.

A sua abordagem errática à diplomacia pública tem frustrado o governo de Zelenskyy, em particular. O presidente ucraniano, com quem Trump e o seu vice-presidente JD Vance se desentenderam numa conferência de imprensa na Sala Oval no início do ano, encontrou-se com Trump no Vaticano este fim de semana, à margem do funeral do Papa Francisco, no que a Casa Branca descreveu como "uma discussão muito produtiva".

Zelenskyy espera que Trump apoie as exigências básicas dos ucranianos, embora não tenha mencionado especificamente a questão do território capturado pela Rússia.

"Espero que haja resultados em tudo o que abordámos", escreveu. "Proteger a vida do nosso povo. Cessar-fogo total e incondicional. Uma paz fiável e duradoura que impeça a eclosão de uma nova guerra. Reunião muito simbólica que tem potencial para se tornar histórica, se conseguirmos resultados conjuntos."

Por outro lado, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, deu uma entrevista à cadeia norte-americana CBS, no domingo, na qual rejeitou liminarmente a ideia de devolver a Crimeia à Ucrânia.

"Por que não me pergunta sobre a posição do presidente Trump em relação à Crimeia?", perguntou Lavrov à pivô Margaret Brennan, que salientou que Trump disse que a Crimeia nem sequer estava a ser discutida nas negociações.

"Sim, porque este é um acordo fechado", respondeu Lavrov. "A Rússia não renegoceia o seu próprio território".