Houthis dizem que 68 pessoas morreram em ataque dos EUA a prisão de imigrantes africanos no Iémen

Pelo menos 68 mortos num ataque dos EUA a uma prisão iemenita, dizem os rebeldes Houthi
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
Direitos de autor Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
De Euronews com Associated Press
Publicado a
Partilhar Comentários
Partilhar Close Button

O ataque aéreo, alegadamente levado a cabo pelos Estados Unidos, terá ainda ferido outras 47 pessoas.

Um ataque aéreo dos Estados Unidos sobre uma prisão de imigrantes africanos no Iémen terá matado, pelo menos, 68 pessoas e ferido outras 47, de acordo com a informação avançada na segunda-feira pelos rebeldes Houthi.

Em causa uma investida que terá sido conduzida na província de Saada, considerada um reduto dos Houthis. As forças armadas norte-americanas não comentaram, até ao momento, as alegações.

Porém, num comunicado emitido ainda antes da divulgação da informação sobre o alegado ataque, o Comando Central das Forças Armadas norte-americanas procurou defender a sua política de não fornecer pormenores específicos sobre a sua extensa campanha de ataques aéreos no âmbito da intitulada "Operation Rough Rider”, que visa os rebeldes Houthi.

Investidas essas que suscitaram controvérsia nos Estados Unidos devido ao facto de o secretário da Defesa, Pete Hegseth, ter utilizado a aplicação de mensagens Signal para publicar pormenores sensíveis sobre as operações.

Ataque atingiu estabelecimento com cerca de 115 imigrantes

Imagens divulgadas pelo canal de notícias Al-Masirah, controlado pelo movimento Houthi, mostram o que parecem ser cadáveres e outros feridos no local. Outras imagens, entretanto analisadas pela AP, dão a entender que terá ocorrido algum tipo de explosão na prisão.

Nessas imagens, é possível ainda ouvir a voz de uma mulher a repetir o início de uma oração, em árabe: “Em nome de Deus”. Ouve-se, depois, um tiro, enquanto os médicos tentavam ajudar os feridos.

O Ministério do Interior controlado pelos Houthis revelou que cerca de 115 imigrantes se encontravam detidos no estabelecimento.

Trata-se do mais recente incidente na guerra ieminita de uma década contra os imigrantes africanos, provenientes da Etiópia e de outras nações, que se arriscam a atravessar o país para terem a oportunidade de trabalhar na vizinha Arábia Saudita.

E que ocorre, além do mais, numa altura em que a administração Trump negocia com o Irão - país que apoia os Houthis - sobre o rápido avanço do programa nuclear de Teerão.

Migrantes africanos apanhados no meio da guerra no Iémen

Há anos que os etíopes e outros migrantes africanos desembarcam no Iémen, enfrentando a nação devastada pela guerra para tentar chegar à Arábia Saudita para trabalhar. Os rebeldes Houthi ganham, alegadamente, dezenas de milhares de dólares por semana com o contrabando de migrantes através da fronteira.

Muitos migrantes provenientes da Etiópia têm sido detidos, maltratados e até mortos na Arábia Saudita e no Iémen durante a guerra. Uma carta da ONU, datada de 3 de outubro de 2022, indicava que os seus investigadores “receberam alegações preocupantes de bombardeamentos de artilharia transfronteiriços e disparos de armas ligeiras, supostamente pelas forças de segurança sauditas, causando a morte de até 430 e ferindo 650 migrantes”.

A Arábia Saudita, no entanto, negou alguma vez ter matado imigrantes.

