Mercados europeus sobem com Trump a preparar redução dos direitos aduaneiros sobre peças automóveis

A administração Trump anunciou a redução dos direitos aduaneiros sobre as peças de automóvel, na sequência de uma intensa atividade de lobbying por parte dos líderes industriais. Na segunda-feira, responsáveis da Casa Branca confirmaram o plano do presidente de reduzir os direitos aduaneiros sobre as peças de automóveis fabricadas nos Estados Unidos, tal como noticiado pelo The Wall Street Journal. A administração também evitará que os fabricantes de automóveis paguem direitos aduaneiros para além das taxas existentes, como as que incidem sobre o aço e o alumínio. Espera-se que o presidente assine uma proclamação formalizando a mudança já na terça-feira.

"O presidente Trump está a construir uma parceria importante tanto com os fabricantes de automóveis nacionais como com os nossos grandes trabalhadores americanos", afirmou o secretário do Comércio, Howard Lutnick, em comunicado. "Este acordo é uma grande vitória para a política comercial do presidente, recompensando as empresas que fabricam internamente, ao mesmo tempo que fornece pistas para os fabricantes que expressaram seu compromisso de investir na América e expandir sua fabricação nacional".

A decisão ecoa a indicação de Trump em meados de abril de que ele queria "ajudar as empresas de automóveis", dando-lhes "um pouco de tempo" para mudar a produção de peças no mercado interno. Trump tinha isentado as peças para automóveis das tarifas de 25% até 3 de maio. Alguns dos principais fabricantes de automóveis dos EUA, como a Tesla e a Ford, suspenderam os planos de produção maciça de novos modelos ou suspenderam os envios para a China devido às tarifas de retaliação.

Trump deu uma série de reviravoltas desde que anunciou a aplicação de tarifas recíprocas a todos os países no início do mês. Os investidores aceleraram a retirada de ativos dos EUA no meio de incertezas crescentes, com os economistas a alertarem para um forte abrandamento económico causado pela guerra comercial global. No início deste mês, Trump também isentou os produtos electrónicos das tarifas recíprocas, na sequência de vendas significativas das ações da Apple. "Ajudei Tim Cook recentemente e todo esse negócio", disse ele aos jornalistas.

Na segunda-feira, a China negou mais uma vez qualquer negociação tarifária em curso com os Estados Unidos, embora Trump tenha afirmado repetidamente que as negociações comerciais estavam em andamento. O secretário do Tesouro, Stott Bessent, disse numa entrevista à CNBC que "cabe à China desanuviar" a guerra comercial. No entanto, a administração Trump parece estar a suavizar a sua posição de linha dura em matéria de tarifas, continuando a alimentar uma recuperação de alívio em todos os mercados globais antes dos principais lucros da tecnologia dos EUA no final desta semana.

Mercados europeus abrem em alta com a continuação da recuperação global

Espera-se que as notícias elevem ainda mais os mercados acionistas europeus, com os futuros a apontarem para uma abertura em alta dos principais índices de referência. Às 5:35 na Europa Central, o DAX da Alemanha tinha subido 0,22%, o Euro Stoxx 50 estava ligeiramente mais alto e o FTSE 100 estava a subir 0,16%.

Os mercados bolsistas mundiais também aumentaram a sua recuperação durante a sessão asiática de terça-feira. A partir das 5:30, o Nikkei 225 do Japão subia 0,38%, o ASX 200 da Austrália ganhava 0,96%, o índice Hang Seng de Hong Kong saltava 2% e o Kospi da Coreia do Sul subia 0,63%. Em Wall Street, os futuros dos EUA também subiram, com o Dow Jones a subir 0,12%, o S&P 500 a ganhar 0,16% e o Nasdaq a avançar 0,22%.

No entanto, o euro enfraqueceu em relação ao dólar americano durante a sessão asiática, uma vez que o sentimento de afastamento do risco continuou a desvanecer-se, no meio de sinais de um desanuviamento da guerra comercial entre os EUA e a China. O recuo na procura de refúgio pressionou as moedas tradicionais de refúgio seguro, incluindo o euro e o franco suíço, enquanto o ouro também recuou acentuadamente. A partir das 5:46, o par EUR / USD caiu 0,37% e o par USD / CHF caiu 0,55% na sessão de terça-feira. O ouro à vista também caiu 1% para US $ 3.311 por onça, após uma recuperação modesta na segunda-feira.