PUBLICIDADE

O partido AfD intentou uma ação judicial contra o Gabinete Federal para a Proteção da Constituição. Isto depois de, na passada sexta-feira, esta entidade ter designado o partido como “extremista” de direita. Anteriormente, o partido era considerado apenas um caso suspeito.

O processo, que se trata de um recurso de natureza urgente contra a atualização, foi apresentado no Tribunal Administrativo de Colónia. Os líderes do partido, Alice Weidel e Tino Chrupalla, classificaram a decisão dos serviços secretos alemães como “um duro golpe para a democracia alemã”.

"O próprio serviço de inteligência interna viola a Constituição", diz a AfD

“Esta atualização não só é obviamente ilegal, como também interfere inconstitucionalmente com a concorrência democrática e os direitos da AfD ao abrigo do artigo 21 da Lei Fundamental”, afirmou a AfD, em comunicado. “Não é a AfD, mas o próprio serviço alemão de inteligência interna que está a violar a Constituição.”

Weidel e Chrupalla falam ainda em “combater e marginalizar a oposição”. E continuam: “Este comportamento vergonhoso mina os valores fundamentais da nossa democracia - e não tem lugar num Estado de Direito. Nós, enquanto AfD, vamos esgotar todos os meios legais para defender a ordem básica livre e democrática.”

No entanto, vários cientistas políticos, incluindo Werner Reutter e Benjamin Höhne, confirmaram as tendências antidemocráticas e antipluralistas denunciadas. A AfD “não segue uma política de oposição construtiva no parlamento, mas é muito destrutiva, denuncia os adversários políticos como inimigos, critica os meios de comunicação social acusando-os de serem falsos meios de comunicação social, chamando-os de meios de comunicação social do sistema”, explicou Reutter à Euronews. “Rejeita as instituições essenciais e o consenso constitucional que vigorou na República Federal em grande medida.”

Gabinete para a Proteção da Constituição: AfD “definitivamente extremista de direita”

A decisão do Gabinete Federal para a Proteção da Constituição teria “desacreditado publicamente e criminalizado a AfD pouco antes da mudança de governo”, afirmou a direção do partido, em comunicado. “A AfD vai continuar a defender-se legalmente contra esta difamação que põe em causa a democracia”, acrescentou.

O vice-presidente Sinan Selen e a vice-presidente Silke Willems, do Gabinete Federal para a Proteção da Constituição, explicaram, em comunicado de imprensa: “O fator decisivo para a nossa avaliação é o conceito de população da AfD, baseado na etnia e na descendência, que desvaloriza grupos populacionais inteiros na Alemanha e viola a sua dignidade humana. Este entendimento de população concretiza-se na posição geral anti-imigrante e anti-islâmica do partido.”

Maioria dos alemães é a favor da proibição da AfD

De acordo com uma sondagem realizada pelo instituto de pesquisa INSA para o Bild am Sonntag, 48% dos alemães apoiam uma proibição da AfD. 61% concordam com o facto de o Tribunal Constitucional Federal ter classificado o partido como “definitivamente extremista” de direita. 37% são contra a proibição e 15% dos inquiridos afirmaram não saber.