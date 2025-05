Corpos de mãe e filho belgas encontrados no sul da Jordânia após inundações repentinas do fim de semana

PUBLICIDADE

As equipas de busca e salvamento na Jordânia recuperaram os corpos de uma mãe belga e do seu filho, um dia depois de a mulher e os seus três filhos terem sido dados como desaparecidos na sequência de inundações repentinas.

As duas outras crianças da mesma família foram encontradas com vida.

As inundações de domingo no sul da Jordânia levaram também à evacuação de centenas de turistas do sítio arqueológico de Petra, a principal atração turística do país.

A mãe e os filhos faziam parte de um grupo de 18 turistas que se encontravam numa viagem de aventura em Wadi al-Nakhil quando foram apanhados pelas cheias repentinas, disse o governador local do distrito de Ma'an, Hassan al-Jabour, à emissora estatal Al-Mamlaka TV.

Catorze turistas, todos de nacionalidade checa, foram resgatados no domingo.

As equipas de salvamento localizaram duas das crianças com vida no final de domingo.

A operação de busca e salvamento foi suspensa por volta das 2 da manhã devido às condições climatéricas e ao terreno complicados.

Os corpos da mulher e do filho foram encontrados na segunda-feira de manhã, após o reinício das buscas.

Não foram divulgados de imediato mais pormenores sobre a família e as idades das crianças.

A Jordânia é frequentemente afetada por inundações repentinas, uma vez que as fortes chuvas sazonais enviam torrentes de água através dos vales secos do deserto.

Pelo menos três pessoas morreram em 2021 quando as águas das cheias arrastaram o seu carro, enquanto mais de 30 pessoas morreram em inundações repentinas que atingiram Petra e a costa do Mar Morto da Jordânia em duas inundações separadas em 2018.