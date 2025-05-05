Especialistas em resgate marítimo iniciaram, no domingo, as operações para recuperar o iate de luxo Bayesian - de 56 metros e de bandeira britânica - do fundo do mar, ao largo da costa da Sicília, onde se afundou no verão passado.

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O magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, a sua filha Hannah e cinco outras pessoas morreram na tragédia de 19 de agosto de 2024.

A guarda costeira italiana confirmou que os seus agentes estão a supervisionar as operações e a patrulhar o perímetro criado para garantir a segurança do pessoal que trabalha na recuperação.

“Com o recurso a operadores subaquáticos e a robôs telecomandados ROV (veículos subaquáticos operados remotamente), todas as operações serão realizadas durante cerca de uma semana para preparar o içamento da embarcação”, disse, no domingo, o capitão da guarda costeira italiana Nicola Silvestri.

O “Hebo Lift 10”, uma das gruas marítimas mais potentes da Europa, atracou no sábado no porto siciliano de Termini Imerese, proveniente de Roterdão, nos Países Baixos, para preparar a operação.

Com a ajuda de mais uma dúzia de especialistas marítimos e logísticos que operam a partir de terra, cerca de 70 peritos marítimos da Europa foram mobilizados para a Sicília para a operação.

De acordo com Silvestri, o içamento efetivo que trará o navio à superfície ocorrerá numa segunda fase das operações.

A barcaça flutuante multifunções Hebo Lift 2 vigia a porção de mar ao largo de Porticello, perto de Palermo, na Sicília, em Itália, onde o iate britânico Bayesian naufragou. AP

Para que tal seja efetivamente realizado, o mastro de alumínio de 75 metros do iate, o segundo mais alto do mundo, será cortado para permitir que o casco, que se encontra 49 metros abaixo da superfície, seja mais facilmente trazido à superfície.

O trágico naufrágio do Bayesian

O Bayesian, um superiate de 473 mil kg, afundou-se ao fim de apenas dezasseis minutos e pouco antes do amanhecer de 19 de agosto do ano passado.

A embarcação estava ancorada a 300 metros do pequeno porto de pesca de Porticello, a cerca de 15 quilómetros a leste de Palermo, na Sicília, antes da tragédia.

Dos 12 passageiros e 10 membros da tripulação a bordo do Bayesian, apenas sete permaneceram no iate quando este começou a afundar-se.

Cerca de 15 pessoas conseguiram escapar para um bote salva-vidas, com a ajuda de embarcações próximas. Os restantes indivíduos não conseguiram sair do superiate.

Para além do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch e da sua filha Hannah, de 18 anos, que morreram no incidente, perderam também a vida no naufrágio: o presidente da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e a sua mulher Judy; o advogado Chris Morvillo e a sua mulher Neda; e o cozinheiro do navio, Recaldo Thomas.

Após longas e abrangentes operações de busca que se prolongaram até 23 de agosto, foram recuperados os corpos de seis pessoas desaparecidas. Antes disso, tinha sido recuperado um corpo, na primeira operação de salvamento de emergência efetuada após o naufrágio do iate.

Estão em curso investigações do Ministério Público italiano sobre as causas do naufrágio, incluindo eventuais acusações contra o capitão e dois membros da tripulação por eventual responsabilidade.