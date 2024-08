Naufrágio do Bayesian: tripulação interrogada, 18.000 litros de combustível no iate são motivo de preocupação

De euronews

Para além do comandante James Cutfield,outros membros da tripulação foram também ouvidos pelo Ministério Público de Termini Imerese e poderão estar a ser investigados. Mergulhadores estão a operar para evitar o derrame de combustível do iate.

PUBLICIDADE

A investigação sobre o naufrágio do veleiro britânico Bayesian, que naufragou na passada segunda-feira ao largo de Porticello, na zona de Palermo, está a alargar-se.

Depois da inclusão do comandante James Cutfield no registo dos investigados por homicídio múltiplo, os outros membros da tripulação foram também ouvidos pelos magistrados e não é de excluir que também eles possam vir a ser alvo de investigação. De acordo com algumas fontes, já terão sido mesmo notificados, mas a informação ainda não foi confirmada.

Especula-se que o primeiro oficial do barco, Tijs Koopman, um neerlandês de 33 anos, poderá também ver a sua posição alterada de pessoa de interesse para pessoa sob investigação.

A inscrição formal no registo de suspeitos é necessária para que o Ministério Público de Termini Imerese possa ordenar a realização de autópsias aos corpos das sete vítimas. Garante à defesa o direito de nomear os seus próprios consultores para participarem nos exames efetuados pelos peritos do Instituto de Medicina Legal do Policlínico de Palermo, logo que os magistrados deem luz verde.

Sete pessoas morreram no naufrágio: seis passageiros, entre os quais o magnata da tecnologia Mike Lynch e a sua filha Hannah, de 18 anos, e o cozinheiro Thomas Recaldo, que fazia parte da tripulação. Sobreviveram quinze, entre tripulantes e passageiros. Entre eles, Angela Barcares, viúva de Lynch e proprietária da empresa em cujo nome o iate está registado.

Dias de interrogatórios para esclarecer o caso

No domingo, os magistrados interrogaram todos os membros da tripulação com o apoio de um intérprete. Centenas de páginas de atas em inglês terão de ser traduzidas para italiano e deverão chegar às mãos dos procuradores dentro de trinta dias.

James Cutfield será ouvido pela terceira vez pelos investigadores esta terça-feira à tarde, no hotel Domina Zagarella, em Santa Flavia, Palermo, onde os tripulantes estão alojados desde a tragédia. A maior parte deles partirá ou já partiu da Sicília nas próximas horas. São eles o contramestre, os dois marinheiros, o chefe de máquinas e as três jovens hospedeiras.

O comandante e o primeiro oficial do Bayesian, no entanto, terão de esperar mais alguns dias antes de poderem partir, pois poderão ser novamente interrogados para fornecerem mais pormenores sobre o caso.

Cutfield, que está a ser investigado pelo Ministério Público de Termini Imerese pelos crimes de homicídio involuntário e homicídio múltiplo, optou por ser defendido por dois advogados de renome: Giovanni Rizzuti, de Palermo, e Aldo Mordiglia, de Génova.

"James Cutfield está muito abalado com todo este caso, mas está determinado a defender-se das acusações que lhe são feitas", declarou Rizzuti. A estratégia que os advogados do capitão poderão adotar deverá ser a de não o deixar responder às perguntas dos procuradores, uma vez que o seu cliente ainda não tem conhecimento dos resultados das investigações efetuadas até agora pela acusação.

James Cutfield, 50 anos, natural de Auckland, Nova Zelândia, que tem uma carreira de skipper experiente e uma paixão particular pelo Mediterrâneo, espera regressar a Maiorca com a mulher o mais rapidamente possível.

Como é que é possível que um veleiro como o Bayesian se tenha afundado?

Os testemunhos de Cutfield e do seu adjunto, Koopmans, são cruciais para esclarecer o que aconteceu exatamente e se foram cometidos erros pela tripulação, que terá sido apanhada de surpresa pela tempestade.

Muitas questões permanecem em aberto: porque é que o veleiro permaneceu ancorado quando se previa mau tempo? As escotilhas estavam abertas e foram inundadas? Porque é que os passageiros não foram avisados a tempo?

Como é possível, então, que um veleiro de 56 metros de comprimento e um mastro de 75 metros de altura, o mais alto do mundo, uma verdadeira joia da tecnologia náutica, tenha afundado numa questão de segundos?

Entre as primeiras hipóteses dos responsáveis da Defesa Civil, estava a de que o veleiro tivesse sido atingido por uma chamada tromba d'água ou por um"downburst", um vento localizado e forte que desce de uma trovoada e se propaga rapidamente. Ambos os fenómenos teriam provocado o afundamento rápido e inesperado do veleiro.

PUBLICIDADE

No entanto, a principal questão que se coloca aos investigadores é a de saber como é que um veleiro considerado "inafundável" pelo estaleiro italiano Perini Navi, que o construiu em 2008, foi o único de todos os barcos ancorados ao largo de Porticello a afundar-se.

Operações de salvamento dos bombeiros ao largo da costa de Porticello, Palermo Salvatore Cavalli/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Segundo informações dos mergulhadores dos bombeiros, que desceram várias vezes ao longo da semana para efetuar as difíceis operações de salvamento e de busca dos desaparecidos, a placa central móvel do barco estava parcialmente levantada. É essencial para garantir a estabilidade do barco e o facto de estar parcialmente levantada pode ter contribuído para o naufrágio.

Mergulhadores trabalham para evitar o derrame de combustível

Entretanto, os mergulhadores da Guarda Costeira voltaram a efetuar inspecções ao veleiro por ordem do procurador.

Para além de filmarem todos os pormenores dos destroços que possam explicar o naufrágio, também controlaram os tanques, onde ainda se encontram 18.000 litros de combustível e óleo.

PUBLICIDADE

De momento, não há registo de derrames de hidrocarbonetos.

"É uma bomba ambiental no fundo do nosso mar", dizem os pescadores. "Estamos todos um pouco preocupados", acrescenta o presidente da Câmara de Santa Flávia, Giuseppe D'Agostino.

A Camper & Nicholsons, a empresa proprietária do Bayesian, está também a trabalhar num plano de salvamento da embarcação, que se encontra a 49 metros de profundidade, deitada sobre o lado direito. A prioridade seria esvaziar o tanque e depois proceder à fixação do barco para que possa ser removido.