Recuperado último corpo do naufrágio do iate Bayesian

Balanço mortal fica fixado em sete vítimas. Acredita-se que o corpo encontrado esta sexta-feira seja o de Hannah Lynch, filha do multimilionário Mike Lynch, igualmente morto na tragédia.

Foram já recuperados todos os corpos do iate de luxo Bayesian, que naufragou na segunda-feira ao largo da Sicília. O balanço mortal do acidente fica assim fixado em sete pessoas e as buscas pelos corpos foram dadas por terminadas.

Esta sexta-feira, foi retirado do barco afundado um último corpo, que embora não tenha sido formalmente identificado, se acredita ser de Hannah Lynch, de 18 anos, a filha do magnata britânico Mike Lynch, que morreu igualmente no naufrágio. Hannah era a única pessoa ainda desaparecida.

O iate afundou na segunda-feira, vítima do que se acredita ter sido um tornado no mar. No entanto, as circunstâncias a envolver Lynch levantam muitas suspeitas. O magnata da tecnologia estava no iate a comemorar a recente absolvição num caso de fraude, juntamente com várias pessoas que o ajudaram no processo. Jonathan Bloomer, presidente da filial internacional do banco de investimento Morgan Stanley, foi outra das vítimas mortais, juntamente com a mulher, tal como o advogado de Lynch, Chris Morvillo e a mulher.

Mas o que mais alimenta as teorias de conspiração em torno deste naufrágio é a misteriosa coincidência de Stephen Chamberlain, antigo vice-presidente da empresa de Lynch, a Autonomy, também arguido no mesmo processo e igualmente absolvido, ter morrido atropelado no Reino Unido apenas dois dias antes do naufrágio que custou a vida a Mike Lynch. O julgamento incidiu sobre uma alegada fraude na venda da Autonomy à Hewlett-Packard em 2011.

15 ocupantes do iate, entre eles a mulher de Mike Lynch, sobreviveram ao desastre.