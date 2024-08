Enquanto prosseguem as buscas das seis pessoas desaparecidas no naufrágio do veleiro, aumentam as interrogações sobre as causas do acidente, cuja dinâmica está ainda por esclarecer. Além das dúvidas, há a coincidência da morte de um colega de Mike Lynch, o proprietário do Bayesian.

Na madrugada de segunda-feira, o veleiro Bayesian naufragou ao largo de Porticello, uma pequena cidade da costa de Palermo, no meio de uma tempestade repentina. Havia 22 pessoas a bordo, dez membros da tripulação e doze passageiros: quinze foram resgatados - nove dos quais fazem parte do pessoal - seis continuam desaparecidos, tendo o corpo de um deles - o cozinheiro - sido recuperado durante as primeiras buscas.

À medida que as equipas de mergulho prosseguem a laboriosa busca das pessoas desaparecidas, cujos corpos se acredita estarem presos nas cabines do barco virado sobre o lado direito a uma profundidade de 50 metros, aumentam as interrogações sobre as causas do naufrágio do veleiro, o único barco a sucumbir nessa noite.

Como é que um super iate de 56 metros, com um mastro de alumínio de 75 metros (o mais alto do mundo), que os especialistas dizem ter tudo para resistir a ventos, relâmpagos e paredes de água, se afundou numa questão de minutos?

De informação há pouco, de certeza ainda menos. A única prova visual do afundamento do Bayesian provém de uma câmara de videovigilância de uma vivenda situada no porto de Porticello, que mostra o mastro do veleiro a desaparecer na escuridão da tempestade que crescia rapidamente. Segundo o proprietário da vivenda, o veleiro afundou-se "em apenas sessenta segundos".

Os próprios sobreviventes, alojados num hotel não muito longe do porto, enquanto esperam ser ouvidos pelo Ministério Público de Termini Imerese, que abriu um inquérito por naufrágio culposo, falaram de um lapso de tempo de três a cinco minutos desde o momento em que o barco foi levantado pelas ondas até se afundar.

Mas nem o vídeo, devido à má qualidade da imagem causada pela escuridão e pelo mau tempo, nem as poucas informações fornecidas pelos sobreviventes, que estavam em estado de choque, ajudam a esclarecer o que aconteceu.

As hipóteses sobre as causas do naufrágio

Comecemos pela informação certa: o mau tempo que se abateu sobre a zona na noite de domingo para segunda-feira. Estava previsto, mas não se esperavam ventos tão fortes. O que atingiu o veleiro pode ter sido uma tromba de água, um remoinho que se desenvolve no mar - cada vez mais frequente no Mar Mediterrâneo devido ao aumento da temperatura da água - ou um downburst, uma rajada de vento muito forte que chega a terra e se desloca horizontalmente a uma velocidade que pode ultrapassar os 100 quilómetros por hora.

Na manhã de 19 de agosto, alguns pescadores de Porticello afirmaram ter visto uma tromba de água que durou cerca de doze minutos. O maior perigo de ser atingido por uma boia durante a navegação é o de partir o mastro, um dos elementos mais expostos.

Mas os barcos modernos são normalmente construídos com elevados padrões de segurança e estão equipados com sistemas eletrónicos de navegação e comunicação, bem como com dispositivos de emergência. Normalmente, não se afundam com o mau tempo.

O mastro do Bayesian, portanto, tinha capacidade para suportar três mil metros quadrados de velas, foi concebido para resistir a condições climatéricas adversas e tinha sido objeto de manutenção há quatro anos.

No entanto, a primeira hipótese que circulou foi a de que o mastro se tinha partido, com base no que foi relatado pelo capitão do navio que levou os quinze passageiros a salvo. Nesta hipótese, a quebra do mastro teria provocado danos no casco e levado o barco a desequilibrar-se, a inclinar-se para um lado e a afundar-se.

No entanto, uma fonte informada sobre a investigação disse ao Corriere della Sera que os mergulhadores que desceram para inspecionar o naufrágio encontraram o mastro no seu lugar, em todos os seus 75 metros de altura. E não é só isso: o barco está intacto, o casco não tem fugas, as escotilhas estão fechadas, as janelas estão intactas.

Mas então o que é que provocou o afundamento do Bayesian?

Uma hipótese é que a velocidade e a imponência da água foram tão grandes que não deu tempo ao sistema de emergência a bordo para "selar" o navio quando a água começou a entrar. Outra possibilidade é que uma gigantesca parede de água tenha levantado o navio pela popa, fazendo com que a proa se inclinasse rapidamente para o fundo do mar.

Ou simplesmente, como sugeriu o capitão de uma embarcação próxima do Bayesian durante a tempestade, a combinação dos ventos fortes com o elevado "windage" da embarcação - ou seja, a grande superfície exposta ao vento - teria desequilibrado o super iate, fazendo com que este entrasse na água.

Especula-se também que tenha havido erro humano. Os comandantes de veleiros com mastros excecionalmente altos procuram normalmente afastar-se do perigo quando se prevêem ventos fortes. Terá sido prudente fundear no ancoradouro - a zona fora do porto onde os navios podem fundear e ficar protegidos dos ventos e das correntes - com o aviso meteorológico?

E finalmente. Segundo a Perini Navi, o estaleiro que produziu o super iate, o Bayesian estava equipado com a chamada quilha elevatória, um sistema que reduz a sua profundidade - em quase 10 metros - para facilitar a entrada em portos pouco profundos. Se, por algum motivo, a quilha estivesse na posição levantada em vez de totalmente estendida, isso comprometeria a estabilidade do barco em caso de ventos fortes.

Uma série de coincidências absurdas envolve o naufrágio do Bayesian

O trágico naufrágio é ainda mais misterioso devido à história dos seus passageiros. O super iate é propriedade de Angela Bacares, a mulher britânica de 57 anos do magnata britânico da tecnologia Mike Lynch, que está desaparecida juntamente com a sua filha Hannah, de 18 anos, o seu advogado Chris Morvillo e o presidente do Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, e as respetivas mulheres.

Ao que parece, as atuais férias na Sicília foram uma forma de celebrar a recente absolvição de Lynch num processo de fraude, que o empresário quis comemorar com as pessoas que lhe foram mais próximas durante o calvário judicial, que durou mais de dez anos.

Com efeito, desde 2012 que pairavam sobre Lynch 15 acusações (uma por conspiração e 14 por fraude): o bilionário era acusado de inflacionar o valor da Autonomy, a sua empresa de software, antes de a vender por 11,1 mil milhões de dólares ao gigante informático americano Hp. Em junho passado, o tribunal de São Francisco tinha-o absolvido, juntamente com o seu amigo e homem de confiança Stephen Chamberlain, que era o vice-presidente do departamento financeiro da Autonomy.

Eis a coincidência absurda que já está a fazer os mais céticos gritarem conspiração: Chamberlain morreu 48 horas antes de Lynch, depois de ter sido atropelado enquanto fazia jogging em Stretham, no condado de Cambridge. Admitido ainda com vida, morreu no hospital devido aos ferimentos.

Várias hipóteses começaram já a circular entre os teóricos da conspiração, alimentadas pelas ligações entre Lynch e os serviços secretos de todo o mundo, nomeadamente os de Israel, através das suas empresas de segurança informática. Circulam duas teorias: há os que acreditam que os dois foram mortos, embora não se saiba bem por quem e porquê, e os que se centram sobretudo no caso de Lynch, acreditando que a sua morte não passou de uma encenação e que fugiu do local do acidente a bordo de um submarino.

Uma série de coincidências tão surpreendentes que evocam tanto a literatura como as teorias da conspiração.

"Esta é uma espécie de tragédia shakespeariana: alguém passou 12 anos da sua vida a defender o seu nome e, depois de ter acabado de ser ilibado, parte numa viagem para festejar com aqueles que o ajudaram (a ganhar o processo), mas o barco é atingido por um desastre do tipo que acontece uma vez num milhão". Foi assim que um amigo de longa data de Lynch, o empresário Brent Hoberman, comentou a tragédia.

Um destino injusto, conclui Hoberman, que se agarra à esperança de "um segundo ato retumbante" e diz estar a rezar por um milagre: "Deus, que grande final seria esse". Uma possibilidade tão improvável como as teorias da conspiração em torno do caso, alimentadas pela hipótese remota - levantada por alguns meios de comunicação britânicos - de que os desaparecidos ainda estão vivos graças a uma "bolha de ar" no interior do casco.