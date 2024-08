Autoridades confirmam que corpo encontrado é do "chef" do iate de luxo que se afundou na Sicília

De Euronews

Mergulhadores acreditam que os corpos dos seis desaparecidos podem estar presos no interior do iate, que se encontra a 50 metros de profundidade. Único cadáver recuperado é de um membro da tripulação.

A equipa de salvamento que procura seis pessoas desaparecidas, depois de um iate de luxo se terafundado ao largo da costa da Sicília, recorreu a um veículo subaquático operado remotamente para auxiliar as buscas, três dias após o naufrágio do Bayesian.

As autoridades locais acreditam que os desaparecidos possam estar presos no interior do iate de luxo com bandeira britânica, que tinha 56 metros de comprimento. De momento, a embarcação encontra-se a uma profundidade de 50 metros, isto é, cerca de 10 metros abaixo do limite permitido para mergulhadores recreativos.

Os bombeiros e os serviços de salvamento italianos informaram que os seus mergulhadores conseguiram aceder ao interior do iate, mas que os obstáculos e os espaços apertados estão a dificultar as buscas.

Mau tempo terá provocado naufrágio

As autoridades italianas de proteção civil acreditam que as condições da água na altura do naufrágio podem ter originado um fenómeno semelhante a um tornado à superfície do mar, que terá resultado de uma tempestade repentina.

Quinze pessoas foram resgatadas na segunda-feira, após o iate se ter afundado pelas cinco da madrugada de segunda-feira, e oito tiveram de ser assistidas no hospital de Palermo. Apenas um corpo foi encontrado junto do barco: a vítima mortal foi entretanto identificada como Recaldo Thomas, cozinheiro do iate de luxo, que tinha dupla nacionalidade, do Canadá e de Antígua e Barbuda. Seis pessoas permanecem dadas como desaparecidas.

Entre os desaparecidos estão o magnata britânico Mike Lynch, cuja família é proprietária do iate, a sua filha de 18 anos e o presidente da Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer.

A bordo do iate de luxo seguia uma tripulação de 10 pessoas e 12 passageiros, maioritariamente de nacionalidade britânica, mas também americana e canadiana. Seguiam ainda a bordo um neozelandês, um cidadão do Sri Lanka, dois franco-britânicos e um irlandês.