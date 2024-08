Veleiro de luxo com bandeira britânica naufraga ao largo de Palermo, há sete desaparecidos

De Euronews

Um veleiro de 50 metros com 22 pessoas a bordo naufragou ao largo da costa de Palermo. Quinze pessoas foram resgatadas e sete estão desaparecidas.

Devido ao mau tempo na região de Palermo, um veleiro de 50 metros com 22 pessoas a bordo naufragou pelas cinco da manhã desta segunda-feira ao largo de Porticello, na província de Palermo.

15 pessoas foram resgatadas por barcos patrulha da guarda costeira e pelos bombeiros, mas sete estão desaparecidas. A embarcação ter-se-á afundado devido a uma tromba de água que atingiu a zona.

Mergulhadores do corpo de bombeiros já estão a tentar alcançar o barco, que está a uma profundidade de 49 metros, a cerca de meia milha da costa. Os Carabinieri e a proteção civil estão a acolher os sobreviventes.

A embarcação tem banceira britânica e a bordo estavam maioritariamente britânicos, mas também um neozelandês, um cidadão do Sri Lanka, dois franco-britânicos e um irlandês. Mergulhadores dos bombeiros e oficiais da capitania dos portos resgataram um menino de um ano, que foi levado para o Hospital Pediátrico de Palermo.

Buscas em curso

Estão a decorrer buscas ao largo de Porticello para encontrar as sete pessoas desaparecidas que se encontravam a bordo do veleiro que se afundou esta madrugada. Os bombeiros enviaram também um helicóptero para efetuar buscas aéreas na zona.

O barco, que se chama Bayesan e tem bandeira britânica, está a 49 metros de profundidade. Dos membros da tripulação, o único desaparecido é o cozinheiro; para além dele, estarão desaparecidos quatro britânicos, um canadiano e dois americanos. A investigação está a ser conduzida pela Capitania do porto.

Nas próximas horas serão ouvidos os quinze sobreviventes, incluindo o capitão do barco que se conseguiu salvar. É provável que os sete desaparecidos estivessem nos camarotes e tenham ficado presos no interior.

Veleiro de luxo

O Bayesan, o barco que se afundou ao largo de Porticello, na zona de Palermo, com pavilhão britânico, é um elegante veleiro de 56 metros, com uma arqueação bruta de 473 toneladas, construído pelo estaleiro Perini navi Viareggio em fevereiro de 2008, remodelado em 2020, e concebido para viagens de luxo.

De acordo com o Vessel Finder, o barco chegou a Porticello após uma paragem em Milazzo e uma passagem em frente a Cefalù. A área do convés é de 436 metros quadrados e as seis cabines ocupam uma área de 143 metros quadrados.

A bordo, diz o construtor, podem ser acomodados o proprietário e 11 convidados, bem como 10 membros da tripulação. O Bayesan é construído com casco e superestrutura em alumínio, com decks em teca. Movido por dois motores diesel Mtu de 8 cilindros e 965 cv, navega a 12 nós e atinge uma velocidade máxima de 15 nós. O barco tem o segundo mastro mais alto do mundo e o maior mastro de alumínio com 75 metros.