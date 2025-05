PUBLICIDADE

Um tribunal do Camboja condenou um proeminente político da oposição por incitamento e sentenciou-o a quatro anos de prisão, na mais recente ação judicial para reprimir as críticas ao governo do Primeiro-Ministro Hun Manet.

Rong Chhun, um dos principais conselheiros do recém-formado Partido do Poder da Nação, foi considerado culpado de incitar à agitação social relacionada com a sua atividade política por se ter reunido com aldeões desalojados por projectos de construção do Governo, incluindo o novo Aeroporto Internacional de Phnom Penh.

Para além da pena de prisão, foi impedido de se candidatar a cargos públicos e de votar.

O homem de 56 anos negou a acusação de incitamento, dizendo que tudo o que fez foi publicar fotografias suas com os aldeões e comentários no Facebook.

"Não se trata de uma questão de aplicação da lei", disse Rong aos jornalistas após o veredito. "É uma questão de política".

Primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, em Phnom Penh, 24 de novembro de 2024 AP Photo

Rong permanece em liberdade durante um mês, com a possibilidade de interpor recurso, algo que disse tencionar fazer.

A Embaixada dos EUA, que tem criticado o historial dos direitos humanos do Camboja, tinha um observador na audiência, mas não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As alegações de incitamento são frequentemente utilizadas pelas autoridades do Camboja contra os opositores.

Rong já foi condenado a dois anos de prisão por incitamento em 2021, sob a acusação de ter difundido informações falsas sobre a fronteira do Camboja com o Vietname depois de se ter reunido com agricultores da região.

Foi libertado mais tarde, no mesmo ano, por um tribunal de recurso.

O Governo do Camboja é acusado há muito tempo de utilizar o sistema judicial para perseguir críticos e opositores políticos.

O Governo insiste que promove o Estado de direito no âmbito de uma democracia eleitoral, mas os partidos políticos considerados como grandes desafios ao Partido Popular Cambojano, no poder, têm sido dissolvidos pelos tribunais ou os seus líderes têm sido presos ou perseguidos.

Durante quase quatro décadas de governo autocrático do antigo Primeiro-Ministro Hun Sen, o Camboja foi amplamente criticado por violações dos direitos humanos que incluíam a supressão da liberdade de expressão e de associação.

Em agosto de 2023, o seu filho, Hun Manet, com formação americana, sucedeu-lhe, mas os sinais de liberalização política têm sido escassos.

No final do ano passado, o presidente do Partido do Poder da Nação, Sun Chanthy, foi condenado por incitar à desordem social e sentenciado a dois anos de prisão.

O primeiro-ministro do Camboja, Hun Manet, preside à primeira sessão do Conselho de Ministros no Palácio da Paz em Phnom Penh, 24 de agosto de 2023 AP Photo

Sun tinha sido um dos principais líderes do antigo Partido de Resgate Nacional do Camboja, que se esperava que apresentasse um forte desafio ao partido no poder de Hun Sen nas eleições de 2018, mas foi dissolvido pelo tribunal superior como parte de uma ampla repressão à oposição.

Sun juntou-se então ao Partido Candlelight, o sucessor do Partido de Resgate Nacional do Camboja, mas este, por sua vez, foi impedido de concorrer às eleições gerais de 2023 por uma questão técnica.

Em seguida, ajudou a formar o Partido do Poder da Nação no final de 2023, juntamente com Rong Chhun e outros.

Após a sua condenação na segunda-feira, Rong disse que não ficou surpreendido com o veredito e prometeu continuar "ativamente a proteger a Constituição".

Apelou aos membros do Partido do Poder da Nação para manterem o rumo enquanto ele cumpre a sua pena.

"Não vamos desanimar", disse. "Temos de ser todos fortes."