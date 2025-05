Mais de 70 artistas assinam petição que apela à exclusão de Israel da Eurovisão 2025

De يورونيوز

PUBLICIDADE

Numa declaração assinada coletivamente, mais de 70 antigos participantes no Festival Eurovisão da Canção (Eurovisão) criticaram duramente a União Europeia de Radiodifusão (UER), acusando-a de "pactuar com os crimes israelitas em Gaza" e apelando à expulsão do organismo oficial de radiodifusão de Israel, Kan, da UER.

De acordo com os meios de comunicação social israelitas, a iniciativa surgiu em resposta ao que os artistas participantes consideraram ser a cumplicidade da União Europeia com a guerra de Israel em Gaza, ao permitir a participação de Telavive no concurso, apesar das suas "graves violações do direito humanitário internacional".

O jornal britânico The Independent refere que a carta, dirigida diretamente à direção da União Europeia de Radiodifusão, questiona a "dualidade de critérios" adotada, uma vez que a União já tinha excluído a Rússia do concurso em 2022, na sequência da sua invasão da Ucrânia, enquanto Israel continua a ser autorizado a participar no evento, apesar do que está a acontecer em Gaza.

A cantora maltesa Thea Garrett, que representou o seu país na Eurovisão de 2010 e é uma das signatárias da carta, comentou: "Não pode haver uma regra para a Rússia e uma regra diferente para Israel. Se bombardearem, são excluídos".

Os artistas que assinaram a declaração também consideraram o Can de Israel cúmplice do que descreveram como"genocídio contra os palestinianos" e acusaram a União Europeia de Radiodifusão de "branquear Israel e normalizar os seus crimes" ao permitir a sua participação em fóruns culturais.

Em resposta a esta pressão crescente, a UER anunciou que "reconhece plenamente a preocupação internacional associada ao conflito no Médio Oriente" e que está "em contacto permanente com os participantes da edição deste ano".

Os signatários da carta descrevem o concurso deste ano como "o mais politizado, caótico e perturbador da história da Eurovisão", tendo as tensões em torno da participação de Israel aumentado desde a edição anterior do concurso.

A participação do Estado hebreu na Eurovisão 2024 foi controversa no ano passado, depois de o comité organizador ter pedido à concorrente israelita Eden Golan que alterasse a letra da sua canção "October Rains" por causa do que foi considerado uma alusão direta aos atentados de 7 de outubro. A delegação israelita ameaçou então retirar-se do concurso, o que dividiu a União Europeia de Radiodifusão (UER).

Este ano, a delegação israelita chegou a Basileia, na Suíça, onde as meias-finais terão início a 15 de maio. O representante deste ano é o cantor Yuval Raphael, de 24 anos, um sobrevivente do Festival de Música Nova, que foi atacado por militantes do Hamas a 7 de outubro.

As vozes que apelam à exclusão de Israel não são novas, mas remontam à edição anterior, quando a participação de Eden Golan causou protestos generalizados, com algumas delegações (como a Irlanda e a Grécia) a deixarem de interagir com ela e a vaiarem-na durante a sua atuação nas meias-finais e na final. Mais tarde, Golan declarou que teve de usar uma peruca e que foi colocada sob forte proteção de segurança devido a preocupações com a sua segurança pessoal.

A edição de 2025 da Eurovisão irá testar a credibilidade da União Europeia de Radiodifusão no que respeita a lidar com conflitos internacionais e a aplicar as suas normas de forma equitativa, longe dos cálculos políticos e das alianças.