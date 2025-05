Aliados de Trump criticam Papa recém-eleito por causa de publicações nas redes sociais

PUBLICIDADE

Os membros do movimento MAGA nos Estados Unidos atacaram o novo Papa por causa de publicações nas redes sociais em que parecia criticar o presidente Donald Trump e o seu adjunto JD Vance.

Robert Prevost, de 69 anos, natural de Chicago, tornou-se o primeiro pontífice dos EUA ao ser escolhido pelos seus colegas cardeais na quinta-feira, menos de três semanas após a morte do seu antecessor, o Papa Francisco.

Trump foi rápido a celebrar a nomeação de Prevost, enviando as suas felicitações e expressando o desejo de conhecer o pontífice, que é agora conhecido pelo nome de Leão XIV.

"Que emoção e que grande honra para o nosso país. Estou ansioso por conhecer o Papa Leão XIV. Será um momento muito significativo!" disse Trump numa publicação na sua plataforma social Truth.

Presidente Donald Trump fala aos jornalistas no exterior da Ala Oeste da Casa Branca, 8 de maio de 2025. AP

No entanto, nem toda a gente na órbita de Trump ficou satisfeita com as notícias do Vaticano.

Laura Loomer, uma ativista de extrema-direita que foi convidada por Trump para a Sala Oval no início de abril, chamou ao novo papa "anti-Trump, anti-MAGA, pró-fronteiras abertas e um marxista total como o Papa Francisco".

As suas críticas surgiram em resposta a um artigo alegadamente republicado por Prevost no X.

Uma conta verificada com o seu nome partilhou um artigo de opinião do Washington Post escrito pelo cardeal Timothy Dolan em 2015.

O artigo intitulava-se "Porque é que a retórica anti-imigração de Donald Trump é tão problemática".

Em fevereiro, a mesma conta repostou um artigo - escrito pelo National Catholic Reporter (NCR) - que criticava o vice-presidente dos EUA, JD Vance, pelos seus comentários sobre o conceito cristão de "ordo amoris".

"Há uma velha escola - e penso que é um conceito muito cristão - que diz que amamos a nossa família e depois amamos o nosso vizinho, depois amamos a nossa comunidade, depois amamos os nossos concidadãos no nosso próprio país e, depois disso, podemos concentrar-nos e dar prioridade ao resto do mundo", disse Vance no início deste ano.

A sua interpretação da doutrina foi amplamente condenada por importantes figuras religiosas, com o artigo do NCR partilhado pela conta de Prevost a concluir que "JD Vance está errado: Jesus não nos pede para classificar o nosso amor pelos outros".

Mas, ao contrário de Loomer, alguns aliados de Trump tentaram dar ainda o benefício da dúvida ao novo Papa: "É demasiado esperar que um jovem de 20 anos tenha gerido a conta no X do novo Papa e que ele nunca tenha olhado para ela?", perguntou a antiga apresentadora da Fox News, Megyn Kelly.