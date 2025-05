Eleições na Albânia: primeiros resultados dão maioria a Edi Rama

De euronews com ΑΠΕ-ΜΠΕ

Os primeiros resultados das eleições legislativas na Albânia, publicados pela Comissão Eleitoral Central, dão uma clara vantagem ao Partido Socialista (PS) de Edi Rama, que está a caminho de um inédito quarto mandato à frente do governo albanês.

Com os votos contados em cerca de 30% das assembleias de voto (1445 em 5225 assembleias de voto), o PS tem 52,8% contra 34,2% do Partido Democrático (PD) do antigo primeiro-ministro Sali Berisha, de 80 anos.

A manter-se esta tendência, os socialistas obterão os 71 lugares necessários para governar sozinhos e, provavelmente, até superarão o número de assentos conquistados no mandato anterior.

A taxa de participação é estimada em cerca de 42%, menos 4% do que há quatro anos.

Pela primeira vez, os que se encontram na diáspora - cerca de 246 mil - puderam votar e enviar o seu boletim de voto por correio.

Os resultados oficiais serão anunciados na terça-feira, segundo o presidente da Comissão Eleitoral, Ilirjan Chelibasi.

Sondagens dos canais de televisão não foram publicadas

Três estações de televisão disseram à Reuters que decidiram não transmitir seis sondagens, alegando questões processuais e legais.

Uma sondagem à boca das urnas, realizada pelo portal de notícias Albanian Post, sediado em Tirana, e pela estação de televisão Klan Kosova Tv, sediada no Kosovo, mostra o PS a liderar com 51,8% e o PD de Berisha, em segundo, com 38%. Com base nestes resultados, os dois partidos elegem 79 e 54 deputados, respetivamente.

Os albaneses foram às urnas no domingo para eleger um novo governo, depois de uma campanha eleitoral dominada por promessas de adesão à União Europeia e acusações de corrupção.

Edi Rama, que está no poder desde 2013, é o favorito contra Sali Berisha.

"Hoje, o povo albanês (...) vai dar-nos a força de que precisamos para fazer da Albânia um membro da UE", disse Rama após a votação.

Sali Berisha, que também apoia as ambições europeias da Albânia, tendo prometido aumentar os impostos e combater a corrupção, disse que "este será um novo dia de verão" para os albaneses.