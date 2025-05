PUBLICIDADE

As autoridades alemãs poderão ter desferido um golpe contra eventuais planos de sabotagem russos.

De acordo com as investigações do Der Spiegel, o procurador-geral Federal Jens Rommel mandou prender dois suspeitos no fim de semana. Um terceiro foi detido na terça-feira à noite. As operações tiveram lugar em Constança, Colónia e Suíça.

As investigações centraram-se na suspeita de ataques com encomendas-bomba que deveriam explodir durante o transporte.

O Ministério Público Federal acusa três cidadãos ucranianos, Vladyslav T., Daniil B. e Yevhen B., de prepararem actos de sabotagem a favor das autoridades russas.

De acordo com os investigadores, terão concordado em levar a cabo graves ataques incendiários e explosivos contra terceiros. Dois dos homens estão detidos, o terceiro foi apenas objeto de um mandado de captura.

De acordo com as conclusões anteriores, os suspeitos já tinham começado a efetuar testes: terão equipado encomendas com localizadores GPS e enviado as mesmas para endereços na Ucrânia. Os dispositivos foram adquiridos por Yevhen B. na Suíça e enviados para Daniil B. em Constança.

De lá foram para Colónia, onde Vladyslav T. os enviou finalmente para a Ucrânia. O objetivo da operação terá sido o de analisar as rotas de transporte. No entanto, os investigadores sublinham que o processo ainda está na fase inicial, de acordo com a investigação do Spiegel.

Guerra híbrida e "agentes descartáveis

Os suspeitos são os chamados "agentes descartáveis"? Estes são outro instrumento da guerra híbrida. Em vez de recorrerem a agentes profissionais e altamente treinados, os serviços secretos russos recrutam indivíduos para atos pontuais de sabotagem.

As pessoas assim recrutadas recebem ordens simples através de aplicações de mensagens, como o Telegram ou o Viber, que podem ser executadas sem qualquer formação especial, como pequenos ataques incendiários ou a afixação de autocolantes ou panfletos de propaganda.

Qual é a diferença entre a guerra tradicional e a guerra híbrida?

Olha Danchenkova, especialista em StratComm, co-fundadora da agência de comunicação Calibrated, sediada na Ucrânia, e da ONG PR Army, explica à Euronews que a guerra híbrida combina operações militares convencionais com uma série de tácticas não militares para atingir objectivos estratégicos, assegurando uma negação plausível.

"O objetivo é explorar as vulnerabilidades do adversário em várias áreas para criar ambiguidade. Estas táticas incluem ciberataques, campanhas de desinformação, coerção económica (como a dependência do petróleo e do gás), pressão diplomática, armamento de migrantes (como na Bielorrússia), corrupção, interferência em eleições e utilização de forças por procuração".

Ihor Solovei, diretor do Centro Ucraniano de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação, disse à Euronews que o arsenal de agressão híbrida inclui uma vasta gama de instrumentos, incluindo a desinformação.

Solovei explica a diferença entre a guerra híbrida e a guerra tradicional, utilizando um exemplo do seu país. A guerra híbrida carateriza-se pelo facto de as operações de informação, as chamadas operações de falsa bandeira e a utilização de outros métodos não militares para influenciar o inimigo desempenharem um papel importante neste tipo de agressão.

"Eis um exemplo: em 2022, a Rússia capturou Mariupol utilizando métodos de guerra tradicionais - artilharia, veículos blindados, aviação e infantaria. Foi uma operação militar clássica. Dez anos antes, em 2014, a Rússia capturou Donetsk utilizando métodos de guerra híbridos. Como resultado das operações de informação e propaganda, parte da população local virou-se contra o governo central", explica.

"As forças especiais e os mercenários russos, com o apoio de colaboradores locais, derrubaram pela força as autoridades legítimas da cidade. Ao contrário de uma invasão em grande escala, a Rússia ocultou o seu papel nos acontecimentos de 2014, espalhando desinformação e informações falsas", acrescenta Solovei.