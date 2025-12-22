Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, quando, pelas 16h30, um condutor embateu com um carro numa paragem de autocarro na cidade de Giessen, na Alemanha, na segunda-feira.

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De acordo com as autoridades, o condutor de 32 anos, de nacionalidade azerbaijanesa, foi detido. O acidente ocorreu a cerca de 53 quilómetros a norte de Frankfurt.

"As circunstâncias exatas do incidente são neste momento desconhecidas", refere o comunicado da polícia, acrescentando que a investigação está em curso.

De acordo com as autoridades locais, o condutor colidiu com dois veículos que circulavam na mesma direção antes de atropelar peões numa paragem de autocarro.

O condutor ainda circulou depois durante algum tempo no seu Audi antes de ser mandado parar e detido pela polícia.

Ainda não foram divulgados mais pormenores sobre o incidente e a polícia continua a investigar "em todas as direções", assegurou.

A Polícia Criminal do Estado de Hesse ficou responsável pela investigação e estão agora à procura de imagens e vídeos de testemunhas que possam fornecer novas informações. Para tal, foi criado um portal de denúncias na Internet.

O ministro do Interior de Hesse, Roman Poseck (CDU), declarou na noite de segunda-feira que à data um motivo político ou mesmo terrorista era "improvável".

"Parece possível que uma doença possa ter sido a causa do comportamento do motorista", disse.

Foi anunciada uma declaração à imprensa sobre o caso para a tarde de terça-feira.