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Pelo menos três feridos após condutor embater numa paragem de autocarro na Alemanha

As equipas de emergência acorreram ao local após o acidente, 22 de dezembro de 2025
As equipas de emergência acorreram ao local após o acidente, 22 de dezembro de 2025 Direitos de autor  Sascha Ditscher/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
Direitos de autor Sascha Ditscher/(c) Copyright 2025, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten
De Euronews & AP
Publicado a Últimas notícias
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"As circunstâncias exatas do incidente são neste momento desconhecidas", refere o comunicado da polícia, acrescentando que a investigação está em curso.

Três pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, quando, pelas 16h30, um condutor embateu com um carro numa paragem de autocarro na cidade de Giessen, na Alemanha, na segunda-feira.

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De acordo com as autoridades, o condutor de 32 anos, de nacionalidade azerbaijanesa, foi detido. O acidente ocorreu a cerca de 53 quilómetros a norte de Frankfurt.

"As circunstâncias exatas do incidente são neste momento desconhecidas", refere o comunicado da polícia, acrescentando que a investigação está em curso.

De acordo com as autoridades locais, o condutor colidiu com dois veículos que circulavam na mesma direção antes de atropelar peões numa paragem de autocarro.

O condutor ainda circulou depois durante algum tempo no seu Audi antes de ser mandado parar e detido pela polícia.

Ainda não foram divulgados mais pormenores sobre o incidente e a polícia continua a investigar "em todas as direções", assegurou.

A Polícia Criminal do Estado de Hesse ficou responsável pela investigação e estão agora à procura de imagens e vídeos de testemunhas que possam fornecer novas informações. Para tal, foi criado um portal de denúncias na Internet.

O ministro do Interior de Hesse, Roman Poseck (CDU), declarou na noite de segunda-feira que à data um motivo político ou mesmo terrorista era "improvável".

"Parece possível que uma doença possa ter sido a causa do comportamento do motorista", disse.

Foi anunciada uma declaração à imprensa sobre o caso para a tarde de terça-feira.

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