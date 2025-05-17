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Ataque com drone russo atinge minibus em Sumy. Nove pessoas morreram

Autocarro danificado em ataque russo na região de Sumy
Autocarro danificado em ataque russo na região de Sumy Direitos de autor  Фото: Национальная полиция Украины
Direitos de autor Фото: Национальная полиция Украины
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
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"Sábado negro" na região de Sumy após um ataque russo contra um minibus. Nove pessoas morreram e outras sete ficaram feridas.

Pelo menos nove pessoas morreram e sete ficaram feridas na sequência de um ataque aéreo russo contra um mini-autocarro perto da cidade de Bilopolye, na região de Sumy, na Ucrânia. O facto foi comunicado pelo chefe da administração regional, Oleh Grigorov.

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De acordo com as autoridades ucranianas, as tropas russas atacaram o autocarro com um drone do tipo Lancet.

O autocarro transportava pessoas que tinham sido evacuadas de Bilopolye, na fronteira com a Rússia, para Sumy. De acordo com o presidente da Câmara da cidade, Yuriy Zarko.

"Os ocupantes atacaram um autocarro que transportava civis", declarou a polícia nacional ucraniana em comunicado. As vítimas mortais eram maioritariamente mulheres.

"Não se trata apenas de mais um bombardeamento - trata-se de um crime de guerra cínico. O exército russo voltou a atingir um objeto civil, desrespeitando todas as normas do direito internacional e da humanidade", disse a polícia.

Luto declarado em Bialopilie de 17 a 19 de maio

O chefe da administração local afirmou que este dia ficará registado na história de Belopolye como um "sábado negro".

Esta madrugada, o ministério da Defesa russo comunicou o ataque na região de Sumy, afirmando que "os veículos aéreos não tripulados Geran-2 atingiram um ponto de implantação temporário do parque de estacionamento da 82ª brigada de assalto aerotransportada separada da AFU (armas, equipamento militar e especial), perto da aldeia de Velyka Chernetchina na região de Sumy".

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