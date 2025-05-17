"Sábado negro" na região de Sumy após um ataque russo contra um minibus. Nove pessoas morreram e outras sete ficaram feridas.
Pelo menos nove pessoas morreram e sete ficaram feridas na sequência de um ataque aéreo russo contra um mini-autocarro perto da cidade de Bilopolye, na região de Sumy, na Ucrânia. O facto foi comunicado pelo chefe da administração regional, Oleh Grigorov.
De acordo com as autoridades ucranianas, as tropas russas atacaram o autocarro com um drone do tipo Lancet.
O autocarro transportava pessoas que tinham sido evacuadas de Bilopolye, na fronteira com a Rússia, para Sumy. De acordo com o presidente da Câmara da cidade, Yuriy Zarko.
"Os ocupantes atacaram um autocarro que transportava civis", declarou a polícia nacional ucraniana em comunicado. As vítimas mortais eram maioritariamente mulheres.
"Não se trata apenas de mais um bombardeamento - trata-se de um crime de guerra cínico. O exército russo voltou a atingir um objeto civil, desrespeitando todas as normas do direito internacional e da humanidade", disse a polícia.
Luto declarado em Bialopilie de 17 a 19 de maio
O chefe da administração local afirmou que este dia ficará registado na história de Belopolye como um "sábado negro".
Esta madrugada, o ministério da Defesa russo comunicou o ataque na região de Sumy, afirmando que "os veículos aéreos não tripulados Geran-2 atingiram um ponto de implantação temporário do parque de estacionamento da 82ª brigada de assalto aerotransportada separada da AFU (armas, equipamento militar e especial), perto da aldeia de Velyka Chernetchina na região de Sumy".