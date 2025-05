PUBLICIDADE

Os republicanos da Câmara dos Representantes não conseguiram fazer passar um pacote de reduções fiscais e cortes na despesa na Comissão de Orçamento e Finanças, num grande revés para a administração Trump.

Inesperadamente, um grupo de representantes de extrema-direita juntou-se aos democratas e votou contra o projeto de lei. Estes republicanos dissidentes insistiram em cortes mais acentuados nas despesas com o Medicaid, entre outras alterações.

Os democratas, por outro lado, classificaram o projeto de lei como "inconcebível", sublinhando que milhões de pessoas perderiam a cobertura de saúde e vales de alimentação, enquanto os norte-americanos mais ricos iriam beneficiar de enormes reduções de impostos. Disseram ainda que o projeto de lei iria aumentar o défice no futuro.

A votação falhada, de 16 contra 21, impede o presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, de tentar aprovar o pacote na próxima semana. Mesmo assim, o Comité de Orçamento planeia reunir-se novamente este domingo para tentar uma nova votação.

Um grande e belo projeto de lei

Antes da votação de sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, implorou ao seu partido que se alinhasse.

"Os republicanos DEVEM UNIR-SE à volta deste GRANDE E BONITO PROJETO DE LEI!", escreveu Trump nas redes sociais. "Não precisamos de 'VEDETAS' no Partido Republicano. MENOS PALAVRAS E MAIS AÇÃO!"

Com um total de 1.116 páginas, a lei One Big Beautiful Bill, assim nomeada numa referência a Trump, está num momento crítico.

A Comissão de Orçamento é uma das últimas paragens da proposta antes da votação no plenário da Câmara, o que se espera que aconteça na próxima semana. Normalmente, o trabalho da Comissão de Orçamento é mais administrativo, uma vez que compila o trabalho de 11 comissões que elaboraram várias partes do grande projeto de lei.

Quatro conservadores republicanos votaram inicialmente contra o pacote - os representantes Chip Roy, do Texas; Ralph Norman, da Carolina do Sul; Josh Brecheen, de Oklahoma; e Andrew Clyde, da Geórgia. Depois, também o deputado Lloyd Smucker, da Pensilvânia, mudou o voto para "não" num passo processual, para que pudesse ser reconsiderado mais tarde, dizendo depois que estava confiante de que "conseguiriam fazer isto".

Norman insistiu que não estava a desafiar o presidente - "isto não é uma 'tribuna'", disse - enquanto pressionava pelas prioridades de Trump.

Milhões de pessoas podem perder o seguro de saúde

Tal como está, o projeto de lei propõe triplicar o que é atualmente um limite de 10.000 dólares para a dedução fiscal estadual e local, aumentando-o para 30.000 dólares para os declarantes conjuntos com rendimentos até 400.000 dólares por ano.

O pacote estende os cortes dos atuais impostos de rendimentos - que foram aprovados durante o primeiro mandato de Trump, em 2017 - e adiciona novos cortes. Estes foram prometidos pelo presidente durante a campanha, em 2024, incluindo nenhum imposto sobre gorjetas, pagamento de horas extra e sobre alguns empréstimos para automóveis.

Aumentam também alguns benefícios fiscais para as pessoas com rendimentos médios, incluindo um aumento temporário de 500 dólares para o crédito fiscal para crianças, elevando-o para 2.500 dólares.

Também prevê uma injeção de 350 mil milhões de dólares para a agenda de deportações de Trump e para reforçar o Pentágono.

Alguns beneficiários do Medicaid vão ter de trabalhar 80 horas por mês ou optar por trabalhos comunitários para receberem cuidados de saúde. Os norte-americanos mais velhos que recebem ajuda alimentar através do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) também veriam o atual requisito de trabalho do programa para participantes fisicamente aptos sem dependentes estendido às pessoas com idades entre os 55 e 64 anos. Os Estados também seriam obrigados a suportar uma parte maior dos custos do programa.

O Gabinete de Orçamento do Congresso (Congressional Budget Office), um organismo não partidário, estima que, com estas alterações, vai haver menos 7,6 milhões de pessoas com seguro de saúde e menos 3 milhões de beneficiários do SNAP por mês.