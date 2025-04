Investir nos Estados Unidos ou enfrentar tarifas, diz Trump em Davos

De Euronews com AP

PUBLICIDADE

O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, prometeu aos principais decisores mundiais impostos mais baixos se levarem a produção para território norte-americano e ameaçou impor tarifas se não o fizessem, no seu discurso em Davos, na quinta-feira.

Falando em vídeo a partir da Casa Branca para a cimeira anual na Suíça, apenas no seu terceiro dia completo no cargo, Trump percorreu a série de ações executivas que assinou desde a sua tomada de posse, afirmando que tinha um "mandato maciço" do povo americano para trazer mudanças.

Depois veio a abordagem de recompensas e punições.

"Venham fabricar o vosso produto na América e nós vamos dar-vos os impostos mais baixos de todas as nações do mundo", disse Trump.

"Mas se não fabricarem o vosso produto nos Estados Unidos, o que é uma prerrogativa vossa, então, muito simplesmente, terão de pagar uma tarifa - de diferentes montantes - mas uma tarifa que irá canalizar centenas de milhares de milhões de dólares e mesmo triliões de dólares para os nossos cofres, para fortalecer a nossa economia e pagar a dívida da administração Trump."

Os especialistas salientaram que as tarifas, que são impostas à entrada de bens e serviços, são cobertas principalmente pelo consumidor final. No caso de Trump, a imposição de tarifas sobre bens provenientes da Europa e do resto do mundo prejudicaria o poder de compra interno e a economia dos EUA, dizem.

Trump, que falou na quarta-feira com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, também disse aos presentes em Davos que país do Médio Oriente quer investir 600 mil milhões de dólares (575,6 mil milhões de euros) nos EUA, mas que iria pedir ao príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para aumentar esse valor para mil milhões de dólares (959 mil milhões de euros) - uma observação que arrancou algumas gargalhadas da multidão no salão.

O fundador de Davos, Klaus Schwab, convidou Trump para discursar pessoalmente na cimeira do próximo ano.