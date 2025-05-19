O antigo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi diagnosticado com cancro da próstata depois de os médicos terem detetado sintomas urinários e um nódulo na próstata.

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O gabinete de Biden informou que o cancro foi diagnosticado na sexta-feira e que as células cancerígenas se espalharam para os ossos.

"Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o cancro parece ser sensível às hormonas, o que permite uma gestão eficaz", declarou o seu gabinete. "O presidente e a sua família estão a analisar as opções de tratamento com os médicos".

Os cancros da próstata recebem uma pontuação chamada pontuação de Gleason que mede, numa escala de 1 a 10, o aspeto das células cancerígenas em comparação com as células normais. O gabinete de Biden disse que a pontuação era de 9, o que sugere que o cancro está entre os mais agressivos.

Quando o cancro da próstata se espalha para outras partes do corpo, muitas vezes espalha-se para os ossos. O cancro com metástases é muito mais difícil de tratar do que o cancro localizado, porque pode ser difícil para os medicamentos chegarem a todos os tumores e eliminarem completamente a doença.

No entanto, quando os cancros da próstata necessitam de hormonas para crescer, como no caso de Biden, podem ser susceptíveis a tratamentos que privem os tumores de hormonas.

Muitos líderes políticos enviaram a Biden os seus votos de recuperação.

O presidente Donald Trump publicou nas redes sociais que estava triste com a notícia: "Desejamos a Joe uma recuperação rápida e bem sucedida".

A vice-presidente de Biden, Kamala Harris, disse nas redes sociais que o estava a manter nos "corações e orações da sua família durante este período".

"Joe é um lutador - e eu sei que ele enfrentará este desafio com a mesma força, resiliência e otimismo que sempre definiram a sua vida e liderança", escreveu Harris.

A saúde de Biden, 82 anos, foi uma preocupação dominante entre os eleitores durante o seu tempo como presidente. Depois de uma atuação calamitosa num debate em junho, quando tentava a reeleição, Biden abandonou a candidatura a um segundo mandato. Harris tornou-se a candidata e perdeu para Trump.