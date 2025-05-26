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Coreia do Norte detém quatro funcionários devido ao desastre com o contratorpedeiro naval

ARQUIVO: Estudantes de escolas revolucionárias participam numa marcha comemorativa em Pyongyang, 25 de abril de 2025
ARQUIVO: Estudantes de escolas revolucionárias participam numa marcha comemorativa em Pyongyang, 25 de abril de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Clea Skopeliti com AP
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Kim Jong-un descreveu na semana passada os danos causados ao navio de 5.000 toneladas como um "ato criminoso causado por absoluta falta de cuidado".

As autoridades norte-coreanas detiveram quatro funcionários depois do lançamento de um contratorpedeiro naval ter fracassado na semana passada, noticiaram os meios de comunicação estatais, num desastre que o ditador do país, Kim Jong-un, disse ter sido causado por "negligência criminosa".

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Kim, que assistiu ao evento na quarta-feira no porto de Chongjin, no nordeste do país, terá ficado furioso depois de o lançamento do segundo contratorpedeiro naval do Estado pária ter sido prejudicado por um acidente e ter perdido o equilíbrio.

As imagens de satélite mostraram o navio tombado e coberto por uma capa azul, com partes do navio de guerra submersas.

Não é habitual que Pyongyang reconheça os contratempos militares e castigue publicamente os seus funcionários, o que, segundo os analistas, reflete a seriedade com que Kim encara a modernização naval da Coreia do Norte.

Pouco depois do incidente embaraçoso, Kim culpou oficiais militares, cientistas e operadores de estaleiros pelo lançamento falhado, rotulando-o de "ato criminoso causado por absoluta falta de cuidado, irresponsabilidade e empirismo não científico".

A agência noticiosa estatal Korean Central News Agency (KCNA) noticiou que as autoridades detiveram Ri Hyong-son, vice-diretor do departamento da indústria de munições do Comité Central do Partido dos Trabalhadores, no poder, que afirmou ser "grandemente responsável" pelo lançamento falhado.

Três outros funcionários - o engenheiro-chefe, o chefe da oficina de construção do casco e o diretor-adjunto para os assuntos administrativos - foram também detidos, segundo o jornal, enquanto o diretor do estaleiro foi chamado para interrogatório.

O incidente de quarta-feira da semana passada seguiu-se ao lançamento bem sucedido do primeiro contratorpedeiro naval da Coreia do Norte no mês passado, tendo Kim saudado a sua construção como "um avanço" na modernização da marinha norte-coreana.

A imprensa estatal informou que o navio - o mais avançado do país - foi concebido para transportar armas modernas, incluindo mísseis nucleares.

As autoridades sul-coreanas afirmaram que o navio de guerra, denominado Choe Hyon, foi provavelmente construído com a ajuda da Rússia. Kim tem apresentado os seus esforços para desenvolver as capacidades militares de Pyongyang como cruciais para repelir as ameaças dos EUA e dos seus aliados regionais.

Apesar da detenção pública de oficiais e da reação indignada de Kim ao incidente da semana passada, a Coreia do Norte negou que o segundo contratorpedeiro tenha sofrido danos importantes e afirmou na sexta-feira que seriam necessários 10 dias para ser reparado, embora os comentadores tenham dito que era provável que estivesse a minimizar os danos.

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