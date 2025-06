Seis norte-americanos detidos por tentarem enviar arroz e Bíblias para a Coreia do Norte

PUBLICIDADE

Seis cidadãos norte-americanos foram detidos na Coreia do Sul, na sexta-feira, por terem tentado enviar por via marítima 1600 garrafas de plástico cheias de arroz, notas de dólar e Bíblias para a Coreia do Norte, informou a polícia local.

O grupo tentou lançar as garrafas ao mar a partir da ilha de Gwanghwa, na linha da frente, na esperança de que fossem levadas pela maré até à costa norte-coreana, segundo um agente da polícia que falou sob condição de anonimato.

Os seis estão a ser investigados por potencial violação da lei sobre a gestão da segurança e das catástrofes.

Um segundo oficial confirmou as detenções mas não forneceu mais informações. Não é claro se algum dos detidos já tinha realizado ações semelhantes anteriormente.

A utilização de garrafas ou balões flutuantes para o envio de material anti-Coreia do Norte - desde folhetos de propaganda a textos religiosos - é desde há muito uma fonte de fricção na Península da Coreia.

Em represália ao material enviado do território do seu vizinho, a Coreia do Norte lançou os seus próprios balões com resíduos para a Coreia do Sul no ano passado, tendo, pelo menos dois deles, atingido o complexo presidencial em Seul.

Em 2023, o Tribunal Constitucional da Coreia do Sul anulou uma lei de 2020 que proibia o envio de panfletos e outros objetos para a Coreia do Norte, considerando-a uma restrição excessiva à liberdade de expressão.

No entanto, a recém-inaugurada administração liberal do presidente Lee Jae-myung espera travar tais ações, recorrendo a legislação alternativa em matéria de segurança pública, invocando a necessidade de desanuviar as tensões com o Norte e de salvaguardar os residentes que vivem perto da fronteira.

A 14 de junho, um ativista foi detido por alegadamente ter lançado balões a partir da ilha de Gwanghwa.

O presidente Lee, que assumiu o cargo em junho, comprometeu-se a retomar as conversações de paz com a Coreia do Norte e a promover a reconciliação.

A sua administração suspendeu igualmente a utilização de altifalantes anti-Coreia do Norte para aliviar as tensões com o país vizinho.

Desde a introdução desta medida, não foram detetadas emissões recíprocas por parte do Norte.

No entanto, continua a ser incerto se Pyongyang irá aceitar as propostas de Lee. No ano passado, a Coreia do Norte declarou que iria cortar as relações com Seul e abandonar o objetivo da reunificação pacífica.

O diálogo intercoreano permanece congelado desde 2019, quando as conversações de desnuclearização mais amplas entre Pyongyang e Washington entraram em colapso.