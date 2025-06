Coreia do Norte vai abrir uma estância balnear e Kim Jong-un está de olho no turismo

PUBLICIDADE

A Coreia do Norte vai inaugurar, na próxima semana, uma estância balnear na sua costa oriental, naquilo que o líder autoritário Kim Jong-un espera que seja o "primeiro passo" no sentido do desenvolvimento do setor turístico do país.

A zona turística costeira de Wonsan-Kalma, que se estende por uma secção de 4 quilómetros de praia, inclui hotéis, restaurantes, centros comerciais e um parque aquático, segundo os meios de comunicação social estatais.

Kim Jong Un com a mulher Ri Sol Ju, atrás, e a filha, passeia pela zona turística costeira de Wonsan-Kalma, na Coreia do Norte, terça-feira, 24 de junho de 2024 KCNA via KNS

A construção da zona começou em 2018, mas foi atrasada devido a problemas de construção e à pandemia de covid-19.

A zona, que pode acolher cerca de 20 mil hóspedes por ano, receberá os seus primeiros visitantes nacionais na terça-feira, informou a Agência Central de Notícias da Coreia (KCNA). Não se sabe quando é que os turistas internacionais se seguirão.

O embaixador russo Alexander Matsegora também esteve presente como convidado especial, confirmou a KCNA.

Segundo a agência noticiosa estatal, Kim disse que a conclusão de Wonsan-Kalma seria "um dos maiores sucessos deste ano", acrescentando que o local era "o primeiro passo orgulhoso" para impulsionar a indústria do turismo do país.

Segundo os analistas, é provável que o acesso seja concedido aos visitantes russos antes dos outros estrangeiros, tendo em conta as relações estreitas entre os dois países.

A Coreia do Norte e a Rússia aprofundaram a sua aliança no ano passado com a assinatura de um tratado de defesa mútua.

Pyongyang também enviou milhares de tropas para o país vizinho para o ajudar na guerra contra a Ucrânia.

"Penso que a Coreia do Norte irá em breve aceitar turistas russos, uma vez que os funcionários da embaixada russa estiveram presentes na cerimónia", afirmou Lee Sangkeun, especialista do Instituto de Estratégia de Segurança Nacional da Coreia do Sul, um grupo de reflexão gerido pela agência de informação de Seul.

"Parece haver questões que a Coreia do Norte ainda não resolveu nas suas relações com a China. Mas a Coreia do Norte investiu demasiado dinheiro no turismo e planeia gastar mais. Por conseguinte, para fazer valer o seu dinheiro, a Coreia do Norte não pode deixar de receber turistas chineses", acrescentou Lee.

A proibição de entrada de turistas estrangeiros em Pyongyang, que foi implementada em 2020 durante a pandemia, ainda não foi totalmente levantada. No entanto, grupos russos foram autorizados a visitar certas partes do país.