Kim Jong-un furioso após o lançamento falhado de navio de guerra

PUBLICIDADE

O ditador norte-coreano Kim Jong-un criticou fortemente as autoridades pelos danos causados a um novo contratorpedeiro naval durante uma cerimónia de lançamento falhada esta semana, descrevendo o incidente como um "ato criminoso".

A agência noticiosa estatal Korean Central News Agency (KCNA) informou que Kim, que assistiu ao evento na quarta-feira no porto de Chongjin, no nordeste do país, também culpou os cientistas e os operadores dos estaleiros navais pelo "grave acidente".

De acordo com a KCNA, durante o lançamento, o novo navio de 5.000 toneladas perdeu o equilíbrio e o tombamento causou danos em partes do casco da embarcação.

Ainda não se sabe qual a gravidade dos danos nem se alguém ficou ferido no acidente.

Kim disse que o lançamento falhado foi o resultado de "absoluta falta de cuidado, irresponsabilidade e empirismo não científico".

O líder norte-coreano prometeu abordar os "erros irresponsáveis" numa reunião do Partido dos Trabalhadores, no final de junho.

Um porta-voz do Estado-Maior da Coreia do Sul sugeriu na quinta-feira que o navio danificado ainda estava tombado no mar.

O desastre é um embaraço para Kim, que está a tentar modernizar as suas forças navais.

Pyongyang raramente reconhece os reveses militares, mas os comentadores dizem que a revelação do lançamento falhado indica que Kim está a levar a sério o seu programa de avanço naval.

"É uma coisa vergonhosa. Mas a razão pela qual a Coreia do Norte divulgou o incidente é que quer mostrar que está a acelerar a modernização das suas forças navais e exprime a sua confiança de que pode eventualmente construir" uma marinha maior, disse Moon Keun-sik, um especialista em marinha da Universidade Hanyang de Seul.

Moon disse que o acidente pode ter ocorrido porque os trabalhadores norte-coreanos não estavam familiarizados com um navio de guerra tão grande e estavam com pressa de o lançar.

O site 38 North, dedicado à Coreia do Norte, informou na semana passada que o navio ia ser lançado lateralmente a partir do cais de Chongjin, um método raramente utilizado no país.

O lançamento ocorreu pouco depois da apresentação do primeiro contratorpedeiro naval do país - denominado Choe Hyon - em 25 de abril.

Os meios de comunicação social estatais afirmaram que o navio podia manusear uma série de sistemas de armas, incluindo mísseis balísticos e de cruzeiro com capacidade nuclear.

As autoridades sul-coreanas afirmaram que o Choe Hyon foi provavelmente construído com a ajuda da Rússia.

Kim tem enquadrado os seus esforços para melhorar as capacidades militares do seu país como uma tentativa de afastar as ameaças dos EUA e dos seus aliados na região.