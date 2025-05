Vídeo. Réplica da nau capitânia de Colombo atraca no centro de Londres

A Nao Santa María, construída em 2018 pela Fundação Nao Victoria de Espanha, está aberta ao público, oferecendo um raro vislumbre da Era dos Descobrimentos.

Com 28 metros de comprimento, a réplica recria o aspeto e a estrutura de uma nau do século XV, combinando o design histórico com adaptações modernas de segurança.

Os visitantes podem entrar para explorar os alojamentos da tripulação, a cabine do capitão e os porões de carga, onde exposições detalham as viagens transatlânticas e revelam as duras realidades da vida no mar durante a época de Colombo.

O navio permanece em Londres até 8 de junho.