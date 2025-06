Princesa Leonor chega a Nova Iorque após seis meses a bordo do navio-escola Elcano

PUBLICIDADE

A princesaLeonor chegou ao porto de Nova Iorque depois de seis meses a bordo do navio-escola Juan Sebastián Elcano. Esta é a última paragem da princesa na sua viagem pelos oceanos Atlântico e Pacífico, no âmbito da viagem de formação que a levou a visitar oito países do continente americano.

Antes de chegarem, os aspirantes do Elcano prestaram uma sentida homenagem aos seus companheiros do Cuauhtémoc, o navio-escola mexicano que sofreu um acidente a 17 de maio em Nova Iorque, quando colidiu com a ponte de Brooklyn, um incidente que causou a morte de duas pessoas e ferimentos de gravidade variável.

Há alguns anos, quando o seu pai, o Rei Felipe VI, efetuou a mesma travessia, foi recebido por Reagan nos Estados Unidos. Desta vez, o presidente do país, Donald Trump, não recebeu a futura rainha de Espanha.

A viagem de Leonor a bordo do Elcano

Leonor partiu de Cádis a 11 de janeiro deste ano, fazendo duas paragens nas Ilhas Canárias, a primeira em Santa Cruz de Tenerife e a segunda em Las Palmas. Do arquipélago espanhol, o Elcano dirigiu-se para a América numa viagem pelo Atlântico que durou até meados de fevereiro, chegando à costa brasileira em Salvador da Baía.

O porto de escala seguinte foi o Chile, atracando em Punta Arenas, uma das poucas zonas do país com uma costa oriental com vista para o Oceano Atlântico. No entanto, o seu primeiro destino no Pacífico foi a cidade chilena de Valparaiso. A princesa desembarcou depois no Peru, atracando na cidade de Callao. De lá, navegou para o Panamá, onde se reuniu com a sua mãe, a Rainha Letizia, pela primeira vez desde que zarpou em janeiro.

Navio-escola Juan Sebastián Elcano: uma embaixada flutuante

O navio atravessou o Canal do Panamá para entrar nos mares das Caraíbas, com uma primeira paragem em Cartagena de Indias. Do histórico porto colombiano, seguiram para a República Dominicana, com paragem em Santo Domingo.

Depois de completar a sua rota pelos países da América Latina, o Leonor chegou a Nova Iorque, onde permanecerá até ao início da próxima semana. O Princess deixará o continente americano para regressar a Espanha de avião. O navio continuará a sua viagem através do Atlântico e o Leonor retomará as suas atividades na Galiza e nas Astúrias.

O navio-escola Juan Sebastián Elcano, que recebeu o nome do marinheiro espanhol que efectuou a primeira viagem à volta do mundo, é considerado uma embaixada flutuante. A sua presença em portos estrangeiros contribui significativamente para apoiar a ação externa de Espanha.