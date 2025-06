PUBLICIDADE

A agência das Nações Unidas para as migrações declarou na quarta-feira que oito migrantes morreram e 22 estão desaparecidos depois de terem sido forçados a sair de um barco perto da costa do Djibuti.

A Organização Internacional para as Migrações (OIM) afirmou num comunicado que os migrantes faziam parte de um grupo de 150 que foram forçados por contrabandistas a abandonar o barco em que estavam e a nadar até à costa no dia 5 de junho.

Os migrantes foram encontrados no deserto por equipas de patrulha da OIM e levados para um centro de resposta humanitária.

A OIM e as autoridades do Djibuti prosseguem com uma operação de busca e salvamento para encontrar os migrantes desaparecidos.

"Cada vida perdida no mar é uma tragédia que nunca deveria acontecer", afirmou Celestine Frantz, diretora regional da OIM para a África Oriental, Corno de África e Austral.

Migrantes num barco rebocado para o porto de La Restinga, na ilha canária de El Hierro, a 4 de novembro de 2023 AP Photo

Celestine Frantz disse que os migrantes foram "forçados a fazer escolhas impossíveis por contrabandistas que não têm respeito pela vida humana".

Todos os anos, milhares de migrantes de países africanos, do Médio Oriente e do Sul da Ásia que procuram uma vida melhor na Europa tentam a migração irregular.

Os traficantes de seres humanos enchem os navios de pessoas desesperadas dispostas a arriscar a vida para chegar à Europa continental.

A maioria dos navios transporta os migrantes através do Mar Vermelho para os países do Golfo, antes de seguirem para os países europeus.

O Iémen é uma rota importante para os migrantes da África Oriental e do Corno de África que tentam chegar aos países do Golfo para trabalhar, com centenas de milhares de pessoas a tentarem a rota todos os anos.

No entanto, a Frontex, a agência europeia de proteção das fronteiras externas, registou uma queda de 31% nas travessias ilegais de migrantes no primeiro trimestre de 2025, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

As travessias caíram para cerca de 33 600, tendo sido registada uma diminuição em todas as rotas que conduzem à Europa.

Uma queda significativa, de cerca de 30%, foi observada na rota da África Ocidental, que liga o Senegal, a Mauritânia, a Gâmbia e o Sara Ocidental às Ilhas Canárias de Espanha.

Do mesmo modo, foi registada uma queda de 29% nas travessias ao longo da rota do Mediterrâneo Oriental, que conduz principalmente a Chipre, à Grécia e à Bulgária a partir do Afeganistão, do Sudão e do Egito.

A terceira queda mais acentuada (26%) verificou-se na rota do Mediterrâneo Central, a partir da África Ocidental e Central, através do Níger e da Líbia, atravessando o Mediterrâneo Central em direção à Europa, em especial à Itália.