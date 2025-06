PUBLICIDADE

O Uzbequistão comemorou o facto de se ter tornado o primeiro país da Ásia Central a qualificar-se para o Campeonato do Mundo de Futebol com uma vitória por 3-0 sobre o Qatar no último jogo da fase de grupos.

Os Lobos Brancos já tinham garantido o seu lugar no Mundial de 2026 na passada quinta-feira, após um empate a zero com os Emirados Árabes Unidos. O resultado garantiu-lhes um dos dois primeiros lugares do Grupo A das eliminatórias asiáticas para o Campeonato do Mundo, juntamente com o Irão.

Antes desta campanha, o Uzbequistão tinha falhado em sete ocasiões a qualificação para o Campeonato do Mundo desde a sua independência da União Soviética em 1991. O único grande triunfo da equipa tinha sido a vitória no torneio de futebol masculino dos Jogos Asiáticos de 1994.

Fogo de artifício sobre o Estádio Bunyodkor, em Tashkent, Uzbequistão, 10 de junho de 2025. Courtesy of Uzbekistan President’s Office

A vitória de terça-feira sobre o Qatar no Estádio Bunyodkor, em Tashkent, capital do Uzbequistão, foi garantida com golos de Eldor Shomurodov, Igor Sergeev e Aziz Turgunboev. O Uzbequistão terminou em segundo lugar no Grupo A com 21 pontos, atrás do Irão com 23 pontos.

O residente do país, Shavkat Mirziyoyev, assistiu ao jogo e foi fotografado sentado ao lado do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, e do presidente da Bulgária, Rumen Radev, bem como de vários chefes de governo da Ásia Central.

Fico, Radev e dezenas de funcionários estrangeiros e investidores internacionais participaram no Fórum Internacional de Investimento de Tashkent na terça-feira.

O presidente do Uzbequistão, Shavkat Mirziyoyev (ao centro), sentado com o primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico (à direita), e o presidente da Bulgária, Rumen Radev Courtesy of Uzbekistan President’s Office

Antes do jogo, o presidente da Associação de Futebol do Uzbequistão, Bakhodir Kurbanov, e o ministro dos Desportos do país, Adkham Ikramov, entregaram medalhas ao pessoal da equipa.

Após o jogo, o presidente Mirziyoyev entregou prémios e ofereceu carros aos jogadores como recompensa pela qualificação. "Os jogadores demonstraram verdadeira coragem e perseverança e o nosso povo apercebeu-se de que o seu sonho se tornou realidade", declarou.

"Estou convencido de que este feito histórico combina o nosso povo no caminho de objectivos nobres, um símbolo de inspiração para milhares de jovens, para aumentar ainda mais o prestígio internacional do Usbequistão", acrescentou.

Adeptos festejam no Estádio Bunyodkor, em Tashkent, no Uzbequistão, a 10 de junho de 2025. Courtesy of Uzbekistan President’s Office

O governo tem investido no desenvolvimento do futebol no país desde 2018, o que incluiu a abertura de academias de futebol para jovens jogadores em 14 regiões do país.

Em dezembro de 2019, Mirziyoyev assinou um decreto para melhorar o nível e o desenvolvimento do futebol, incluindo a preparação das equipas nacionais para torneios internacionais. No ano passado, o Uzbequistão qualificou-se pela primeira vez para o torneio de futebol dos Jogos Olímpicos.

Com a Ásia a ter agora oito lugares de qualificação garantidos no novo Campeonato do Mundo de 48 equipas - em comparação com apenas quatro no formato de 32 equipas que termina em 2022 com o torneio do Qatar - o Uzbequistão era um provável candidato a subir na classificação.

Embora a maior parte da equipa jogue na liga nacional do país, inclui algumas estrelas europeias, como o avançado da Roma Eldor Shomurodov e o defesa do Manchester City Abdukodir Khusanov.

O Campeonato do Mundo de 2026 terá lugar no próximo mês de junho nos Estados Unidos, Canadá e México.