Um adolescente confessou ter ateado um incêndio que destruiu uma bancada no estádio de um clube de futebol finlandês, informou a polícia na quarta-feira, embora o suspeito não possa ser acusado de crime devido à sua idade.

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Três menores, todos com menos de 15 anos, estavam presentes quando o incêndio começou no estádio Tehtaan kenttä do FC Haka, em Valkeakoski, cerca de 150 quilómetros a norte de Helsínquia, no domingo à noite, segundo a polícia finlandesa de Sisä-Suomi.

Um dos três admitiu ter acendido um objeto que provocou o incêndio, que destruiu completamente a bancada de apoio e danificou partes do relvado artificial, declarou o inspetor Maijastiina Tammisto em comunicado.

O incidente está a ser investigado como fogo posto, apesar de a lei finlandesa isentar os menores de 15 anos de serem processados criminalmente.

"No entanto, a ausência de responsabilidade criminal não significa isenção de responsabilidade por danos", disse Tammisto. "Não existe uma idade mínima para a responsabilidade de indemnização na Finlândia".

Tammisto apelou à contenção do público em relação ao caso, depois de o incidente ter suscitado reações duras nas redes sociais.

"A polícia espera que a discussão sobre o assunto continue a ser apropriada e recorda às pessoas que as comunicações inapropriadas e pessoais podem levar a uma investigação criminal", afirmou.

O incêndio deflagrou por volta das 20 horas de domingo e propagou-se rapidamente pela estrutura de madeira, que albergava 400 espectadores no estádio com capacidade para 3.200 pessoas, construído em 1934.

Marko Laaksonen, presidente do FC Haka, disse que os custos dos prejuízos ainda não foram calculados, mas serão substanciais.

"Não precisávamos disto, é evidente", disse Laaksonen aos meios de comunicação social finlandeses. "Já recebemos muito apoio das pessoas e vamos continuar a precisar dele no futuro".

O incêndio ocorre poucas semanas depois de o clube - que ganhou nove campeonatos finlandeses e 12 taças desde a sua fundação em 1934 - ter sido despromovido da Veikkausliiga, a primeira divisão da Finlândia, para a segunda divisão.

O estádio, conhecido como "Factory Field" em inglês, situa-se no centro de Valkeakoski, uma cidade com cerca de 20.000 habitantes, e tem sido a casa do FC Haka desde a década de 1930.

O recinto é propriedade da cidade de Valkeakoski, cujos representantes afirmaram que vão tentar reparar o relvado o mais rapidamente possível.

"Estamos muito tristes com o incêndio no campo. É um local muito apreciado pela população de Koski e a cidade está empenhada em mantê-lo", afirmou Joni Kumlander, presidente do Conselho Municipal.

"Agora, a nossa tarefa é descobrir o que é necessário para que o campo volte a estar em condições de jogo", acrescentou Kumlander num comunicado de imprensa publicado pelo FC Haka na segunda-feira.