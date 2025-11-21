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Incêndio perturba conversações sobre o clima na COP30 e obriga à retirada de milhares de pessoas

Os participantes são evacuados depois de ter sido registado um incêndio no interior do recinto da Cimeira do Clima da ONU COP30, quinta-feira, 20 de novembro de 2025, em Belém, Brasil.
Os participantes são evacuados depois de ter sido registado um incêndio no interior do recinto da Cimeira do Clima da ONU COP30, quinta-feira, 20 de novembro de 2025, em Belém, Brasil. Direitos de autor  AP Photo/Joshua A. Bickel
Direitos de autor AP Photo/Joshua A. Bickel
De Evelyn Ann-Marie Dom
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O incêndio obrigou a evacuações e paralisou as negociações, numa altura em que a cimeira se aproxima do fim e em que muitos acordos ainda não foram celebrados.

Um incêndio deflagrou na COP30 em Belém, no Brasil, obrigando à retirada de milhares de pessoas e perturbando as negociações das Nações Unidas sobre o clima, numa altura crítica em que os negociadores tentavam arduamente chegar a um acordo.

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O fogo começou no espaço do pavilhão da Zona Azul, onde se realizam eventos paralelos às negociações oficiais. O incêndio foi controlado em poucos minutos, mas as autoridades evacuaram todo o local para controlos de segurança.

Treze pessoas tiveram de ser assistidas após inalarem fumo.

Com o último dia marcado para sexta-feira e com as negociações a decorrerem a um ritmo lento, a presidência da conferência sobre o clima tinha inicialmente planeado que os ministros e diplomatas trabalhassem até tarde na quinta-feira. O incêndio veio alterar o processo.

A cimeira já tinha falhado o prazo imposto na quarta-feira para chegar a acordo sobre algumas questões fundamentais, incluindo o financiamento do clima e a alteração de um acordo de Quioto.

"Significa que há muito a fazer com muito pouco tempo. Já havia grandes fossos para ultrapassar e isto não vai ajudar", afirmou Teresa Anderson, responsável pela justiça climática na ActionAid.

Alguns negociadores receiam que o atraso, para além da falta de acordo inicial, possa forçar compromissos adicionais.

As pessoas tendem a sentir-se um pouco mais próximas durante uma emergência como esta, [...] mas há interesses fundamentais muito profundos em jogo", disse Alden Meyer, observador veterano das negociações sobre o clima, do grupo de reflexão europeu E3G, "pode chegar-se a algo tão fraco que ninguém o queira".

Poucas horas antes do incêndio, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, instou os países a "mostrarem vontade e flexibilidade para obterem resultados", o que, segundo este, exige "compromissos e pontos em comum".

Na quarta-feira, a cimeira já tinha falhado o prazo que tinha imposto a si própria para chegar a um acordo sobre algumas questões fundamentais, nomeadamente sobre a forma de aumentar o financiamento do clima para os países em desenvolvimento e a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis.

No entanto, Guterres sublinhou que está "perfeitamente convencido" de que será possível chegar a um acordo, mesmo em relação a estas questões polémicas. A não adoção das medidas mais fortes seria um fracasso", acrescentou.

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