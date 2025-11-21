Incêndio em Mira-Sintra faz um morto e vários feridos

Uma pessoa morreu e mais de dez ficaram feridas na sequência de um incêndio num edifício residencial em Mira-Sintra, no distrito de Lisboa. O prédio foi evacuado estando as autoridades a verificar o estado da estrutura.
O alerta foi dado pelas 3h53 da madrugada desta sexta-feira. Cerca de 30 operacionais estiveram mobilizados para o local depois das chamas terem deflagrado no oitavo andar de um edifício residencial naquela localidade do concelho de Sintra.
As autoridades confirmaram um morto na sequência do incidente. A vítima, um homem de 76 anos, tinha sido inicialmente dada como desaparecida mas foi mais tarde encontrada, sem vida.
Pelo menos 12 pessoas ficaram feridas, entre elas dois agentes da PSP, por inalação de fumos. Depois de assistidas no local, cinco pessoas tiveram mesmo de ser encaminhadas para o hospital sendo que já tiveram alta. Inicialmente foi avançado um total de 25 feridos, número entretanto revisto pelos bombeiros no local.
Fonte do Comando Sub-Regional da Grande Lisboa, citada pela agência Lusa, indicou ainda que o prédio de nove andares foi evacuado estando as autoridades a verificar a segurança da estrutura.
Mais de 20 pessoas foram retiradas do local para onde foram mobilizados bombeiros das corporações do Cacém, Queluz e Algueirão, meios do Instituto Nacional de Emergência Médica e PSP.
CM de Sintra ressalva trabalho dos bombeiros e PSP
No local, o presidente da Câmara Municipal de Sintra elogiou o trabalho dos operacionais que responderam ao incêndio.
"Queria valorizar a intervenção dos Bombeiros de Agualva-Cacém e também da PSP, pela rápida intervenção e pelo auxílio às pessoas. Julgo que não tivemos mais vítimas precisamente por causa da capacidade destas duas entidades para socorrerem e auxiliarem", declarou Marco Almeida aos jornalistas, disponibilizando ainda toda a ajuda às pessoas afetadas.