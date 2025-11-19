Pelo menos um morto e mais de 170 edifícios queimados em incêndio no Japão

Um incêndio numa zona residencial do sudoeste do Japão resultou na morte de pelo menos uma pessoa e danificou mais de 170 edifícios. As chamas deflagraram na terça-feira e os bombeiros continuam a combatê-las.

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De acordo com as autoridades locais, o incêndio começou perto de um porto de pesca na cidade de Oita, na ilha de Kyushu, mas alastrou-se a uma floresta devido aos ventos fortes que se faziam sentir.

A polícia disse ter encontrado um corpo na zona do incêndio em Oita, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo, e está agora a averiguar se pertence a um homem de 76 anos que foi dado como desaparecido perto do local.

Os bombeiros receberam o alerta pelas 17:45 horas locais (08:45 em Lisboa), de terça-feira, de um residente da área de Saganoseki, que alertou para um incêndio numca casa.

Cerca de 175 residentes obrigados a fugir

Cerca de 175 pessoas tiveram de fugir para um abrigo de emergência, na sequência do fogo, deixando as suas casas para trás, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Catástrofes.

As autoridades locais formaram um grupo de trabalho para avaliar a situação e decidir as medidas necessárias, pedindo o apoio das Forças de Autodefesa para controlar a situação. Já do lado do governo central, a primeira-ministra, Sanae Takaichi, anunciou a criação de um gabinete para recolher informações sobre o sucedido e transmitiu as condolências do executivo às pessoas afetadas, de acordo com a agência Lusa.

A cidade de Oita situa-se na ilha de Kyushu, no sul do Japão, a cerca de 770 quilómetros do sudoeste de Tóquio.