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Pelo menos um morto e mais de 170 edifícios queimados em incêndio no Japão

Mais de 170 edifícios danificados num incêndio em Oita
Mais de 170 edifícios danificados num incêndio em Oita Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Euronews
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O incêndio começou perto de um porto de pesca na cidade de Oita e continua ativo. Cerca de 175 pessoas refugiaram-se num abrigo de emergência.

Um incêndio numa zona residencial do sudoeste do Japão resultou na morte de pelo menos uma pessoa e danificou mais de 170 edifícios. As chamas deflagraram na terça-feira e os bombeiros continuam a combatê-las.

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De acordo com as autoridades locais, o incêndio começou perto de um porto de pesca na cidade de Oita, na ilha de Kyushu, mas alastrou-se a uma floresta devido aos ventos fortes que se faziam sentir.

A polícia disse ter encontrado um corpo na zona do incêndio em Oita, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo, e está agora a averiguar se pertence a um homem de 76 anos que foi dado como desaparecido perto do local.

Os bombeiros receberam o alerta pelas 17:45 horas locais (08:45 em Lisboa), de terça-feira, de um residente da área de Saganoseki, que alertou para um incêndio numca casa.

Cerca de 175 residentes obrigados a fugir

Cerca de 175 pessoas tiveram de fugir para um abrigo de emergência, na sequência do fogo, deixando as suas casas para trás, segundo a Agência de Gestão de Incêndios e Catástrofes.

As autoridades locais formaram um grupo de trabalho para avaliar a situação e decidir as medidas necessárias, pedindo o apoio das Forças de Autodefesa para controlar a situação. Já do lado do governo central, a primeira-ministra, Sanae Takaichi, anunciou a criação de um gabinete para recolher informações sobre o sucedido e transmitiu as condolências do executivo às pessoas afetadas, de acordo com a agência Lusa.

A cidade de Oita situa-se na ilha de Kyushu, no sul do Japão, a cerca de 770 quilómetros do sudoeste de Tóquio.

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