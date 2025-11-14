Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Arde Tesla em França
No Comment

Vídeo. Incêndio de grandes dimensões em concessionário da Tesla queima dezenas de veículos

Últimas notícias:

Incêndio de grandes dimensões num concessionário Tesla perto de Marselha destrói dezenas de carros elétricos. Autoridades investigam possível origem criminosa.

Incêndio de grandes dimensões deflagrou durante a noite num concessionário da Tesla em Pennes-Mirabeau, perto de Marselha, destruindo dezenas de carros elétricos.

Cerca de 50 bombeiros trabalharam pela noite fora para controlar o incêndio e impedir que se alastrasse a edifícios e veículos nas proximidades.

Não há registo de feridos. A causa continua desconhecida, mas a polícia diz que uma vedação na parte traseira do recinto foi cortada, alimentando suspeitas de danos intencionais.

Equipas forenses examinaram o local, com os investigadores a abrirem um inquérito criminal. A Tesla afirma que está a realizar a sua própria revisão interna.

