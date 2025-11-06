Vídeo. Incêndio em autocarro obriga a retirar adeptos do Barcelona antes de jogo da Liga dos Campeões

Um autocarro que transportava adeptos do FC Barcelona para o Estádio Jan Breydel, em Bruges, incendiou-se na noite de quarta-feira, antes do jogo da Liga dos Campeões frente ao Club Brugge.
A imprensa local informou que o incêndio começou depois de um sinalizador ter sido aceso dentro do veículo.
As chamas alastraram rapidamente e os passageiros foram retirados. Não há registo de feridos, mas o autocarro ficou gravemente danificado.
A polícia deteve um homem relacionado com o incidente. O jogo decorreu como previsto e terminou empatado 3-3.