Agente da polícia diante do autocarro em chamas que transportava adeptos do FC Barcelona, Bruges, Bélgica, 05.11.2025
No Comment

Vídeo. Incêndio em autocarro obriga a retirar adeptos do Barcelona antes de jogo da Liga dos Campeões

Últimas notícias:

Incendiou-se autocarro que transportava adeptos do FC Barcelona rumo a um jogo da Liga dos Campeões em Bruges, após ter sido acesa uma tocha.

Um autocarro que transportava adeptos do FC Barcelona para o Estádio Jan Breydel, em Bruges, incendiou-se na noite de quarta-feira, antes do jogo da Liga dos Campeões frente ao Club Brugge.

A imprensa local informou que o incêndio começou depois de um sinalizador ter sido aceso dentro do veículo.

As chamas alastraram rapidamente e os passageiros foram retirados. Não há registo de feridos, mas o autocarro ficou gravemente danificado.

A polícia deteve um homem relacionado com o incidente. O jogo decorreu como previsto e terminou empatado 3-3.

