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Ucranianos negam ter planeado incêndios em propriedades do primeiro-ministro britânico

Agentes de apoio comunitário da polícia junto à porta danificada pelo fogo de uma casa pertencente ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Londres, 13 de maio de 2025
Agentes de apoio comunitário da polícia junto à porta danificada pelo fogo de uma casa pertencente ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer em Londres, 13 de maio de 2025 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De Gavin Blackburn
Publicado a
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Os homens ucranianos são acusados de ter incendiado a casa pessoal de Starmer, bem como uma propriedade onde este residia e um carro que tinha vendido.

Dois homens ucranianos declararam-se inocentes na sexta-feira por terem planeado incêndios no início do ano em propriedades ligadas ao primeiro-ministro britânico Keir Starmer.

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Roman Lavrynovych, de 21 anos, e Petro Pochynok, de 35 anos, declararam-se inocentes de conspiração para cometer fogo posto com intenção de pôr em perigo a vida do primeiro-ministro britânico entre 1 de abril e 13 de maio.

São acusados, juntamente com outro homem, Stanislav Carpiuc, de nacionalidade romena e nascido na Ucrânia, de incendiar a casa pessoal de Starmer, bem como uma propriedade onde este viveu em tempos e um carro que tinha vendido.

Carpiuc, de 27 anos, não se pronunciou durante a audiência no Tribunal Criminal Central de Londres.

Os procuradores disseram que o caso não estava a ser tratado como terrorismo.

"Claramente, são coordenados e devem ter algum motivo ou objetivo por detrás", disse a juíza Bobbie Cheema-Grubb.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sai de 10 Downing Street para ir à Câmara dos Comuns para as suas perguntas semanais ao primeiro-ministro, 15 de outubro de 2025
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sai do 10 Downing Street para ir à Câmara dos Comuns para as perguntas semanais do primeiro-ministro, 15 de outubro de 2025 AP Photo

A data provisória do julgamento foi marcada para 27 de abril.

Não foram registados feridos nos incêndios no norte de Londres, que ocorreram em três noites, entre 8 e 12 de maio.

Starmer e a sua família saíram da sua casa depois de ter sido eleito em julho do ano passado e vivem na residência oficial do primeiro-ministro em Downing Street.

Um Toyota RAV4 que Starmer possuía foi incendiado a 8 de maio, mesmo ao fundo da rua da casa onde vivia antes de se tornar primeiro-ministro.

Já a porta de um prédio de apartamentos onde viveu foi incendiada a 11 de maio.

Starmer considerou os incêndios "um ataque a todos nós, à democracia e aos valores que defendemos".

Outras fontes • AP

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