Últimas publicações
Serviços
Explosão em estação de comboios no norte da Ucrânia faz pelo menos três mortos

Explosão em Ovruch, norte da Ucrânia
Explosão em Ovruch, norte da Ucrânia Direitos de autor  Polícia Nacional da Ucrânia
Direitos de autor Polícia Nacional da Ucrânia
De Euronews
Publicado a Últimas notícias
Segundo os meios de comunicação social locais, um residente de Kharkiv detonou um engenho explosivo durante um controlo de documentos. O autor do atentado também acabou por morrer.

Pelo menos três pessoas morreram e 12 ficaram feridas numa explosão numa estação ferroviária em Ovruch, região de Jitomir, no norte da Ucrânia.

Segundo a imprensa local, um residente de Kharkiv, de 26 anos, detonou um engenho explosivo durante um controlo de documentos, matando uma guarda fronteiriça e duas civis.

O autor do atentado morreu mais tarde numa ambulância, informou o Serviço Nacional de Guarda Fronteiriça.

Os feridos, que incluem dois militares, estão a receber cuidados médicos no hospital.

De acordo com a polícia, a explosão ocorreu por volta das 10h50, hora local. O posto de controlo na estação ferroviária de Ovruch está localizado a 40 km da fronteira entre a Ucrânia e a Bielorrússia, indicou o Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras da Ucrânia.

Os agentes da autoridade encontram-se no local, juntamente com especialistas em explosivos e peritos forenses da polícia, estando já em curso uma investigação.

A polícia está a enquadrar o incidente, de forma preliminar, como homicídio doloso, ataque à vida de agente da autoridade e membro de proteção da ordem pública e da fronteira estatal ou militar, bem como posse ilegal de armas, munições ou explosivos.

