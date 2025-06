Quais os principais oficiais militares do Irão mortos nos ataques israelitas?

PUBLICIDADE

Desde o início do conflito israelo-iraniano, na sexta-feira, Israel matou vários altos dirigentes iranianos.

Embora 16 tenham sido confirmados como mortos, mais de 20 oficiais superiores do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica (IRGC) e outros comandantes de topo encontravam-se entre os alvos dos ataques de Israel.

Quem são os principais oficiais militares mortos até à data? A Euronews apresenta-lhe a lista.

Mohammad Bagheri

Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas do Irão, General Mohammad Hossein Bagheri, discursa durante uma parada militar em 2022. Vahid Salemi/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas desde 2016, Bagheri foi morto num ataque de mísseis israelitas na noite de quinta-feira, no início do ataque de Israel ao Irão.

Bagheri era um dos oficiais mais graduados das forças armadas iranianas, ficando atrás apenas do líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei.

Coordenou as forças armadas do Irão - tanto o exército regular como as unidades paramilitares - e desempenhou um papel central na definição da doutrina militar do regime.

Hossein Salami

O chefe da Guarda Revolucionária paramilitar do Irão, general Hossein Salami, discursa numa cerimónia em 15 de maio de 2025. Vahid Salemi/Copyright 2025 The AP. All rights reserved

Comandante-em-chefe do IRGC, Salami era também próximo do líder supremo iraniano, Ali Khamenei. Salami foi um dos mais duros para com os rivais do Irão, nomeadamente Israel e os Estados Unidos.

Combatente na guerra Irão-Iraque (1980-1988) e membro dos primeiros membros da Guarda Revolucionária, Salami foi deputado da organização durante nove anos antes de se tornar o seu comandante em 2019.

Gholamali Rashid

Major-General Gholamali Rashid, ajuda o líder supremo iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, à direita, a atribuir o posto de Major-General a Mohammad Ali Jafari. Anonymous/AP2007

Rashid foi vice-comandante-chefe das forças armadas e chefe do Quartel-General Central Khatam-al Anbiya do IRGC, responsável pela coordenação das operações militares conjuntas.

Veterano da guerra Irão-Iraque, congratulou-se com o facto de o Irão ter aliados regionais que se opõem a Israel e aos EUA, como o Hezbollah no Líbano ou os Houthis no Iémen.

Ali Hajizadeh

Hajizadeh foi o comandante da Força Aeroespacial do IRGC. Liderou o programa de mísseis do Irão e foi responsável pelo ataque com mísseis a Israel em abril de 2024.

Mohammad Kazemi

Chefe dos serviços secretos dos Guardas da Revolução, Kazemi foi morto num ataque israelita no domingo. O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, anunciou pela primeira vez a sua morte nessa noite, durante uma entrevista ao canal de televisão norte-americano Fox News. Teerão confirmou a notícia algumas horas mais tarde.

Outros generais de brigada e oficiais superiores foram mortos, incluindo Mohsen Bagheri, Davood Shekhian, Mohammad Bagher Taherpour, Mansour Safarpour, Masoud Tayeb, Khosro Hassani, Mohammad Jafari e Javad Jarsara.

Fereydoun Abbasi lidera a lista de cientistas nucleares mortos

Fereidoun Abbasi participa na conferência geral da Agência Internacional da Energia Atómica em 2012. Ronald Zak/AP

Fontes disseram aos meios de comunicação social israelitas que cerca de 14 cientistas nucleares de topo foram também mortos nos ataques desde sexta-feira.

O antigo chefe da Organização de Energia Atómica do Irão, que também foi membro do parlamento iraniano, é um dos cientistas de renome cuja morte foi confirmada.

Em 2010, sobreviveu a uma tentativa de assassinato que o Irão atribuiu a Israel - uma acusação que Israel não confirmou.