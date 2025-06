Destino de Teerão em suspenso, Trump promete "um fim real" para o conflito israelo-iraniano

PUBLICIDADE

O ministro da Defesa israelita, Israel Katz, apelou aos residentes de Teerão para evacuarem imediatamente a cidade, em mais um aviso que se seguiu a uma série de mensagens ameaçadoras publicadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Com o conflito entre Israel e o Irão no seu quinto dia e sem sinais de desanuviamento, uma vez que Israel aumentou ainda mais os seus ataques, o tom destas mensagens tem vindo a intensificar-se, com as preocupações de que a entrada de Washington no conflito possa estar iminente.

Na terça-feira, Trump disse que "não estava com muita vontade de negociar agora" e que "estamos a olhar para algo melhor do que um cessar-fogo".

A mensagem foi emitida pouco depois de as forças israelitas terem dito aos residentes de algumas zonas do nordeste da capital iraniana para abandonarem o país antes dos ataques planeados contra o que descreveram como "infraestruturas militares".

"O Irão devia ter assinado o 'acordo' que eu lhes disse para assinarem. É uma vergonha e um desperdício de vidas humanas. Em termos simples, o Irão não pode ter uma arma nuclear. Eu disse-o vezes sem conta! Todos devem evacuar imediatamente Teerão", publicou Trump na Truth Social.

Na terça-feira, repetiu a sua mensagem de que "o Irão não pode ter uma arma nuclear", juntamente com uma publicação que negava as informações de que tinha contactado Teerão para tentar obter um cessar-fogo, acrescentando: "Se eles querem falar, sabem como me contactar. Deviam ter aceitado o acordo que estava em cima da mesa - teria salvado muitas vidas!!!".

A enxurrada de mensagens ameaçadoras surge depois de o presidente dos EUA ter abandonado a reunião do G7 na madrugada de segunda-feira, com Trump a negar relatos de que o tenha feito para trabalhar num acordo de cessar-fogo entre Israel e o Irão. O presidente dos EUA disse que a razão da sua saída era "muito maior" e não estava relacionada com quaisquer esforços de cessar-fogo.

Em mais um sinal de que o conflito parece estar a intensificar-se, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu disse à ABC News, na segunda-feira, que não excluía a hipótese de assassinar o líder supremo do Irão, Ali Khamenei. Netanyahu afirmou que tal "não vai fazer escalar o conflito, vai acabar com o conflito".

Questionado sobre a possibilidade de Israel ter Khamenei como alvo, Netanyahu disse ao jornal que Israel estava "a fazer o que era preciso fazer".

Katz, ministro da Defesa israelita, também ameaçou que Khamenei poderia ter o mesmo destino de Saddam Hussein, que foi executado após a invasão do Iraque liderada pelos EUA em 2003.

"Aviso o ditador iraniano para que não continue a cometer crimes de guerra e a lançar mísseis contra civis israelitas", afirmou Katz na terça-feira, de acordo com os meios de comunicação social locais.

Katz lançou ainda outro aviso, dizendo que Israel continuaria a atacar "o regime e os alvos militares em Teerão, tal como fizemos ontem contra a autoridade emissora de propaganda e incitamento", e apelou aos residentes da capital iraniana para abandonarem as áreas próximas.

Israel afirmou ter ganhado o controlo dos céus de Teerão e avisou que "Teerão arderá" se forem disparados mais mísseis contra o seu território, mas os dirigentes iranianos continuaram a prometer uma "resposta mais severa e poderosa" e ameaçaram alargar a guerra, atingindo alvos dos aliados de Israel.