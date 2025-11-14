Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Rapaz senta-se na ogiva de um míssil iraniano de fabrico nacional exposto numa exposição em Teerão, Irão, 13 de novembro de 2025
No Comment

Vídeo. Irão apresenta mísseis balísticos e drones pela primeira vez após a guerra com Israel

Últimas notícias:

Guarda Revolucionária do Irão abre exposição em Teerão com mísseis e drones.

A Guarda Revolucionária do Irão abriu em Teerão uma exposição pública onde exibe mísseis e drones, a primeira do género desde a guerra de junho com Israel.

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

A exposição inclui o míssil Emad, com alcance até 1.700 quilómetros, e o míssil Khorramshahr, que pode atingir 2.000 quilómetros. Os visitantes viram também a série hipersónica Fattah, promovida pela sua velocidade e manobrabilidade.

Alguns participantes disseram que a exposição reforçou a confiança nas capacidades de defesa do Irão. A exposição decorre até sexta-feira.

O programa de mísseis do Irão continua a suscitar preocupação nos governos ocidentais.

A nossa escolha

PUBLICIDADE
PUBLICIDADE

Mais sobre No Comment

O vídeo mais recente

PUBLICIDADE
Veja todos os artigos sobre nocomment Veja todos os artigos sobre europe-today Veja todos os artigos sobre the-ring Veja todos os artigos sobre the-cube Veja todos os artigos sobre europe-in-motion Veja todos os artigos sobre 12-minutes-with
PUBLICIDADE
PUBLICIDADE