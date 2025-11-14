Vídeo. Irão apresenta mísseis balísticos e drones pela primeira vez após a guerra com Israel

A Guarda Revolucionária do Irão abriu em Teerão uma exposição pública onde exibe mísseis e drones, a primeira do género desde a guerra de junho com Israel.
A exposição inclui o míssil Emad, com alcance até 1.700 quilómetros, e o míssil Khorramshahr, que pode atingir 2.000 quilómetros. Os visitantes viram também a série hipersónica Fattah, promovida pela sua velocidade e manobrabilidade.
Alguns participantes disseram que a exposição reforçou a confiança nas capacidades de defesa do Irão. A exposição decorre até sexta-feira.
O programa de mísseis do Irão continua a suscitar preocupação nos governos ocidentais.