Trump sem planos de eliminar Khamenei, “por enquanto”

Trump disse na terça-feira que os EUA sabem onde se esconde o líder supremo do Irão, Ayatollah Ali Khamenei, mas não o querem morto “por enquanto”.

Numa publicação nas redes sociais, Trump apelou à “rendição incondicional” do Irão.

“Sabemos exatamente onde o chamado ‘Líder Supremo’ está escondido” afirmou. "Ele é um alvo fácil, mas está seguro lá - não o vamos eliminar (matar!), pelo menos por enquanto. Mas não queremos que os mísseis sejam disparados contra civis ou soldados americanos. A nossa paciência está a esgotar-se".

Os comentários cada vez mais musculados de Trump em relação a Teerão surgem depois de ter exortado os 9,5 milhões de habitantes de Teerão a fugirem para salvar as suas vidas, enquanto interrompia a sua visita a uma cimeira internacional para regressar a Washington para conversações urgentes com a sua equipa de segurança nacional.

O presidente dos EUA informou ainda esta tarde que o país "controlo total" dos céus iranianos.

"Agora, temos o controlo total e completo sobre os céus do Irão. O Irão tinha bons detetores aéreos e outros equipamentos de defesa, e muitos, mas não se comparam aos que são feitos, concebidos e fabricados nos Estados Unidos. Ninguém o faz melhor do que os bons e velhos Estados Unidos", escreveu Trump na sua rede social, Truth Social.

Trump rejeitou nos primeiros dias do conflito um plano apresentado por Israel para matar Khamenei, de acordo com um funcionário dos EUA familiarizado com o assunto, que não estava autorizado a comentar o assunto sensível e falou sob condição de anonimato.

Os israelitas informaram a administração Trump de que tinham desenvolvido um plano credível para matar Khamenei. Mas os funcionários da Casa Branca informaram os israelitas que Trump se opunha a tal ação. Os funcionários da administração estavam preocupados que o plano para matar Khamenei pudesse inflamar o conflito e potencialmente desestabilizar a região.

Esta terça-feira, Trump regressou à Casa Branca após a sua viagem abreviada à cimeira do G7. No regresso a Washington, Trump manifestou a sua frustração com os líderes iranianos por não terem conseguido chegar a um acordo. Afirmou que procurava agora “um verdadeiro fim” para o conflito e uma “desistência total” do programa nuclear de Teerão.