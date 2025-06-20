A Cúpula de Ferro vai resistir aos mísseis iranianos? Resposta pode influenciar o curso da guerra

PUBLICIDADE

Desde que o Irão iniciou a sua resposta militar a Israel, na semana passada, o sistema de defesa aérea de Israel, líder mundial, tem intercetado a maioria dos mísseis iranianos, dando à Força Aérea israelita tempo suficiente para atacar o Irão sem incorrer em grandes perdas na frente interna.

No entanto, à medida que a guerra prossegue, Israel está a consumir os seus interceptores mais rapidamente do que os produz, o que está a provocar uma preocupação crescente no seio do sistema de segurança sobre a possibilidade de o país ficar sem reservas antes de o Irão esvaziar o seu arsenal, segundo oito funcionários atuais e antigos.

Esta situação levou as FDI a racionalizar a utilização dos interceptores, dando prioridade à proteção das zonas povoadas e das infraestruturas estratégicas. "Os interceptores não são grãos de arroz", afirmou o major-general reformado Ran Kochav, antigo comandante do sistema de defesa aérea. "O seu número é limitado", disse, acrescentando: "Se os mísseis têm como alvo as refinarias de Haifa, interceptá-los é muito mais importante do que intercetar um míssil que caia no deserto do Negev".

Os militares israelitas recusam-se a revelar o número de interceptores restantes para não darem uma vantagem ao Irão, mas as informações indicam que foram disparados cerca de 400 mísseis do Irão até à manhã de quarta-feira, dos quais 360 foram interceptados ou monitorizados até caírem em terras desabitadas ou no mar, e cerca de 40 atingiram os seus alvos.

As autoridades israelitas estimam que o Irão tinha cerca de 2.000 mísseis balísticos no início dos combates, dos quais entre um terço e metade foram utilizados até agora, quer através de disparos diretos, quer através da destruição de instalações de armazenamento. O Irão parece estar a reduzir a frequência dos ataques, reconhecendo que as suas reservas podem estar esgotadas.

Israel conta com sete sistemas de defesa, nomeadamente:

- O sistema Arrow para intercetar mísseis de alta altitude.

- O sistema David's Sling para intercetar mísseis a média altitude.

- O sistema Cúpula de Ferro para combater os mísseis de curto alcance e os estilhaços dos intercetores.

Os EUA também forneceram a Israel sistemas de defesa adicionais, alguns dos quais são lançados a partir de navios no Mediterrâneo, bem como um novo sistema a laser que ainda não foi amplamente testado. Os caças também são utilizados para intercetar drones.

No entanto, à medida que o número de mortos entre os civis aumenta — 24 até agora e mais de 800 feridos —, começaram a surgir em Israel vozes a pedir o fim da guerra antes que as defesas do país sejam testadas para além dos seus limites, especialmente se tiverem de dedicar recursos à proteção de locais estratégicos como o reator de Dimona ou o quartel-general militar em Telavive.

Zohar Balti, um antigo oficial superior da Mossad, acredita que Israel tem "uma janela de dois a três dias para declarar vitória e acabar com a guerra", após ter conseguido atingir a maioria dos alvos nucleares do Irão.

Outros apostam na capacidade de Israel destruir os restantes lançadores iranianos, fixos e móveis, espalhados por terra, com o objetivo de enfraquecer a capacidade de Teerão para lançar ataques simultâneos em grande escala. Estima-se que Israel tenha destruído mais de um terço destes lançadores, reduzindo a frequência dos ataques iranianos.

"A verdadeira questão é o número de plataformas e não o número de mísseis", afirmou Assef Cohen, antigo comandante da unidade de assuntos iranianos dos serviços secretos militares: "Quanto mais plataformas forem destruídas, menos o Irão será capaz de realizar ataques em massa e terá de adotar uma tática de assédio: um ou dois mísseis de vez em quando, visando duas áreas diferentes para confundir a resposta da defesa".

No final, a continuidade e a sustentabilidade desta guerra dependem de um confronto crescente entre os limitados recursos de defesa de ambos os lados e a sua capacidade de resiliência económica e moral face à escalada dos custos humanos e materiais.