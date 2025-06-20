Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Últimas
Nas tendências
Últimas publicações
Portugal
Europa
Categorias
Programas
Em destaque
Mundo
Categorias
Programas
Em destaque
Business
Categorias
Programas
Em destaque
Viagens
Categorias
Programas
Next
Categorias
Programas
Em destaque
Cultura
Categorias
Programas
Green
Categorias
Programas
Em destaque
Saúde
Categorias
Programas
Vídeos
Mais
Cobertura especial
Serviços
Newsletter Boletim informativo Events Eventos Podcasts Vídeos Africanews
Loader
Encontra-nos
Flipboard Linkedin
Publicidade

A Cúpula de Ferro vai resistir aos mísseis iranianos? Resposta pode influenciar o curso da guerra

Mísseis disparados pelo IRGC durante uma manobra. 15 de janeiro de 2021
Mísseis disparados pelo IRGC durante uma manobra. 15 de janeiro de 2021 Direitos de autor  AP Photo
Direitos de autor AP Photo
De يورونيوز
Publicado a Últimas notícias
Partilhe esta notícia Comentários
Partilhe esta notícia Close Button

Embora a potencial intervenção dos EUA no programa nuclear iraniano seja um ponto de viragem crítico no curso da guerra entre Israel e o Irão, o destino deste conflito depende de dois fatores-chave.

PUBLICIDADE

Desde que o Irão iniciou a sua resposta militar a Israel, na semana passada, o sistema de defesa aérea de Israel, líder mundial, tem intercetado a maioria dos mísseis iranianos, dando à Força Aérea israelita tempo suficiente para atacar o Irão sem incorrer em grandes perdas na frente interna.

No entanto, à medida que a guerra prossegue, Israel está a consumir os seus interceptores mais rapidamente do que os produz, o que está a provocar uma preocupação crescente no seio do sistema de segurança sobre a possibilidade de o país ficar sem reservas antes de o Irão esvaziar o seu arsenal, segundo oito funcionários atuais e antigos.

Esta situação levou as FDI a racionalizar a utilização dos interceptores, dando prioridade à proteção das zonas povoadas e das infraestruturas estratégicas. "Os interceptores não são grãos de arroz", afirmou o major-general reformado Ran Kochav, antigo comandante do sistema de defesa aérea. "O seu número é limitado", disse, acrescentando: "Se os mísseis têm como alvo as refinarias de Haifa, interceptá-los é muito mais importante do que intercetar um míssil que caia no deserto do Negev".

Os militares israelitas recusam-se a revelar o número de interceptores restantes para não darem uma vantagem ao Irão, mas as informações indicam que foram disparados cerca de 400 mísseis do Irão até à manhã de quarta-feira, dos quais 360 foram interceptados ou monitorizados até caírem em terras desabitadas ou no mar, e cerca de 40 atingiram os seus alvos.

As autoridades israelitas estimam que o Irão tinha cerca de 2.000 mísseis balísticos no início dos combates, dos quais entre um terço e metade foram utilizados até agora, quer através de disparos diretos, quer através da destruição de instalações de armazenamento. O Irão parece estar a reduzir a frequência dos ataques, reconhecendo que as suas reservas podem estar esgotadas.

Israel conta com sete sistemas de defesa, nomeadamente:

- O sistema Arrow para intercetar mísseis de alta altitude.

- O sistema David's Sling para intercetar mísseis a média altitude.

- O sistema Cúpula de Ferro para combater os mísseis de curto alcance e os estilhaços dos intercetores.

Os EUA também forneceram a Israel sistemas de defesa adicionais, alguns dos quais são lançados a partir de navios no Mediterrâneo, bem como um novo sistema a laser que ainda não foi amplamente testado. Os caças também são utilizados para intercetar drones.

No entanto, à medida que o número de mortos entre os civis aumenta — 24 até agora e mais de 800 feridos —, começaram a surgir em Israel vozes a pedir o fim da guerra antes que as defesas do país sejam testadas para além dos seus limites, especialmente se tiverem de dedicar recursos à proteção de locais estratégicos como o reator de Dimona ou o quartel-general militar em Telavive.

Zohar Balti, um antigo oficial superior da Mossad, acredita que Israel tem "uma janela de dois a três dias para declarar vitória e acabar com a guerra", após ter conseguido atingir a maioria dos alvos nucleares do Irão.

Outros apostam na capacidade de Israel destruir os restantes lançadores iranianos, fixos e móveis, espalhados por terra, com o objetivo de enfraquecer a capacidade de Teerão para lançar ataques simultâneos em grande escala. Estima-se que Israel tenha destruído mais de um terço destes lançadores, reduzindo a frequência dos ataques iranianos.

"A verdadeira questão é o número de plataformas e não o número de mísseis", afirmou Assef Cohen, antigo comandante da unidade de assuntos iranianos dos serviços secretos militares: "Quanto mais plataformas forem destruídas, menos o Irão será capaz de realizar ataques em massa e terá de adotar uma tática de assédio: um ou dois mísseis de vez em quando, visando duas áreas diferentes para confundir a resposta da defesa".

No final, a continuidade e a sustentabilidade desta guerra dependem de um confronto crescente entre os limitados recursos de defesa de ambos os lados e a sua capacidade de resiliência económica e moral face à escalada dos custos humanos e materiais.

Ir para os atalhos de acessibilidade
Partilhe esta notícia Comentários

Notícias relacionadas

Porque é que os europeus ainda acreditam que é possível um acordo nuclear com o Irão?

Israel quer uma realidade "esperançosa" no Médio Oriente pós-conflito e relações firmes com a UE

Europa é parcialmente culpada pelo conflito Irão-Israel, diz embaixador do Irão na ONU