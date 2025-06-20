PUBLICIDADE

O embaixador de Israel na União Europeia e na NATO, Haim Regev, afirmou que Israel está numa "guerra dura com o Irão", não só para destruir o seu programa nuclear e os seus mísseis, mas também para defender a Europa, salvar vidas na Ucrânia e criar um espaço de oportunidade e de nova esperança no Médio Oriente.

Regev também deixou bem claro que Israel "não está a negociar com ninguém sobre as ameaças do Irão e de Gaza", quando questionado sobre a possibilidade de um "reset" com a UE em relação ao Irão, após as convulsões da crise de Gaza.

"Estamos a fazer o que é bom para o Estado de Israel, eliminando a ameaça nuclear e a ameaça dos mísseis e, por outro lado, libertando os reféns de Gaza e eliminando a capacidade do Hamas de se manter no território", afirmou o embaixador, que expressou a posição de Israel no diálogo que mantém com Bruxelas.

Não se trata de uma questão de "vamos fazer e vamos negociar e dar-vos isto e obter aquilo". Não é esse o caso", afirmou Regev.

Regev afirmou que Israel tomou medidas contra o Irão porque não tinha outra opção, "para eliminar uma ameaça direta ao Estado de Israel", abordando frontalmente o facto de a diplomacia, os acordos e as sanções não terem funcionado.

Quando questionado sobre a mudança de regime no Irão, o embaixador israelita preferiu sublinhar que a ofensiva de Israel no Irão está "a exceder o plano militar original, estando perto de atingir todos os objetivos para esta guerra".

Assim, Israel tem a capacidade de agir em várias frentes para "eliminar a ameaça nuclear e de mísseis do Irão e a ameaça terrorista em Gaza", segundo Regev.

Mas os efeitos da tomada de posição decisiva contra o Irão vão para além do Médio Oriente, disse o principal diplomata israelita, sublinhando que a ação também se destina a proteger a Europa porque "o Irão também representa uma ameaça para a Europa".

ARQUIVO - Um membro da força paramilitar Basij do Irão exibe um sinal de vitória durante uma parada militar nos arredores de Teerão, 22 de setembro de 2022 AP Photo

"Quando as pessoas me perguntam porque não resolver o problema com a diplomacia, eu pergunto: porque é que o Irão precisa de um míssil de 4.000 km para chegar a Bruxelas e a outros locais? Para que é que precisam dele? Para quê? Existe alguma ameaça que a Europa represente militarmente para o Irão? Porque é que o Irão está a desenvolver este míssil? Porque é que o Irão está a promover o terror? Porque é que o Irão apoia a Rússia", questionou Regev.

O embaixador Regev afirmou que "atingir as instalações de mísseis iranianos é salvar vidas ucranianas, prejudicando a capacidade do Irão de fornecer mísseis e drones à Rússia, contribuindo ou diminuindo a sua capacidade de prejudicar os ucranianos através da Rússia, porque o Irão é um dos grandes apoiantes da guerra da Rússia com a Ucrânia".

Quando questionado sobre a oferta de Moscovo para mediar o conflito entre o Irão e Israel, o embaixador rejeitou rapidamente a ideia, dizendo que "neste momento não estamos a entrevistar líderes para saber quem vai ser o mediador".

"Há esperança para os povos da região

De acordo com Regev, Israel vê esta realidade a tomar forma como "uma oportunidade", devido àquilo a que chama "o nosso sucesso". "Pela primeira vez em muitos anos, há uma esperança para os povos da região", afirmou.

Na opinião de Israel, grupos radicais como os Mullahs no Irão, os Houthis no Iémen, Assad na Síria e o Hezbollah no Líbano controlavam os regimes dos países vizinhos de Israel.

"A ideia era falar com eles, com a comunidade internacional, tentar chegar a um acordo, começar a fazer alguma coisa, começar a apaziguá-los. Não resultou".

"Pela primeira vez numa década, há esperança para as pessoas, porque vejam o que está a acontecer no Líbano, vejam o que está a acontecer na Síria. E espero que o vejamos no Irão. É graças à operação israelita no terreno", disse o embaixador israelita, delineando a visão futura da política do seu país para o Médio Oriente.

"E talvez, não talvez, tenho a certeza de que, a longo prazo, a situação no terreno irá melhorar para os povos da região. Para o povo de Israel, claro, mas também para os povos da região", afirmou.

Um bombeiro passa por uma área danificada no complexo hospitalar de Soroka, depois de este ter sido atingido por um míssil disparado do Irão, em Beersheba, 19 de junho de 2025 AP Photo

Mas, sublinhou, Israel "está a pagar um preço por isso, compreendemos que se trata de algo que temos de fazer de uma vez por todas, independentemente do preço que iremos pagar. Esta é agora uma oportunidade que não podemos parar a meio", afirmou, expressando a atual mentalidade decisiva israelita.

Israel encara agora qualquer diplomacia futura num paradigma diferente, contrário aos formatos que tentaram conter o programa nuclear do Irão nos últimos anos.

"Quando Israel tiver eliminado a maior parte da ameaça, esperamos que a Europa e a comunidade internacional intervenham e verifiquem que o Irão não vai voltar a ser um mau jogador", especificou.

Não há interesse numa "guerra em grande escala", diz Regev

Uma vez que Israel considera que os anteriores formatos de diplomacia falharam, conduzindo à atual crise, o embaixador sublinhou repetidamente, ao longo da entrevista, a necessidade de a Europa e a comunidade internacional iniciarem um novo quadro em que "a diplomacia desempenhará um papel, mas desta vez será mais concreta, prática e com resultados específicos".

"Israel não tem qualquer interesse em entrar numa guerra em grande escala e não estou certo de que o Irão também esteja interessado nisso ou no seu regime. Por isso, o melhor é continuar a pressionar o Irão, a comunidade internacional e a Europa devem assumir uma posição forte, alertando o Irão".

"O Irão tem de compreender que ninguém está do seu lado e que haverá consequências se avançar para uma escala maior. Por isso, penso que também depende da forma como a comunidade internacional na Europa irá reagir a esta ameaça. O embaixador israelita apresentou a visão do seu governo sobre a realidade do Médio Oriente no pós-guerra.

Questionado sobre se as negociações podem produzir resultados agora, o embaixador respondeu de forma breve: "Estamos neste momento concentrados em atingir o objetivo da nossa operação militar".

"Mas é necessário que a comunidade internacional, incluindo a Europa, adopte medidas fortes. Desta vez, as medidas devem ser rigorosas. Nada de armas nucleares, nada de mísseis".

"Sem quaisquer lacunas ou tentativas de ultrapassar esta sanção", Regev delineou a posição de Israel em qualquer negociação futura, "quando a guerra tiver terminado".

O embaixador de Israel na UE optou por ser igualmente claro e firme sobre as atuais interações do seu governo com a União Europeia relativamente à crise com o Irão, afirmando que "ouvimos tons diferentes, mas no fim do caminho vemos e sentimos o apoio".

O governo israelita tem "uma interação contínua e intensa" com as principais instituições da UE em Bruxelas, mas "é claro que é complicado quando se trata de ter uma posição na União composta por 27 Estados-membros".

Vista do Centro Médico Soroka, depois de ter sido atingido por um míssil disparado do Irão, 19 de junho de 2025 AP Photo

Quando questionado sobre a possibilidade de um "reset" em relação ao Irão, após as reações políticas à crise de Gaza, Regev disse: "Depende de quem perguntar, é uma resposta honesta".

"Há uma guerra neste momento e Israel está a liderar esta guerra contra o Irão, que é também uma guerra em benefício, a longo prazo, da Europa. Não é a altura certa para analisar ou forçar as coisas ou tentar colocar obstáculos nas relações entre Israel e a UE".

"Não é o momento nem o dia em que fomos atingidos por rockets, com muitas dezenas de civis feridos e mortos. Agora é altura de nos concentrarmos na guerra com o Irão e é isso que esperamos que a UE faça", afirmou Regev.

Mas, ainda assim, optou por deixar claro que "a operação em Gaza não está relacionada com a relação de Israel com a UE, mas sim com o que está a acontecer no terreno", mesmo que "haja um grupo que insiste na revisão e continua a colocar a questão de Gaza em cima da mesa, enquanto há outros grupos que entendem que não é o momento".

"E é isso que tentamos fazer, pressionar mais o grupo e os atores que entendem que este não é o momento certo", o embaixador parecia instar as vozes pró-Israel a falarem mais alto.

"Ainda há 53 reféns e têm de ser libertados antes de acabarmos com esta guerra. Em segundo lugar, enquanto o Hamas estiver lá, a controlar Gaza, não queremos vê-los no dia seguinte."

"Queremos que esta guerra acabe, como toda a gente. Mas queremos os reféns de volta e queremos que o Hamas não tenha qualquer controlo. Não está apenas relacionado com a nossa relação com a UE, e tentamos tanto quanto possível explicar esta linha", concluiu Regev.