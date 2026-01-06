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Nadadores de inverno participam no tradicional banho dos Reis Magos no rio Vltava, em Praga
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Vídeo. Chéquia: mais de 40 nadadores enfrentam rio Vltava gelado na Natação dos Reis Magos em Praga

Últimas notícias:

Na República Checa, mais de 40 nadadores participaram na Prova dos Três Reis de Praga, mergulhando no rio Vltava gelado, junto à Ponte Carlos

Barcos levaram os participantes ao meio do rio, antes de saltarem para a água e nadarem de volta à margem. A água estava a cerca de 2 ºC, com a temperatura do ar a descer até aos -5 ºC. Os nadadores permaneceram no rio cerca de dez minutos, com equipas de salvamento a vigiar a partir de barcos nas proximidades.

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Com coroas na cabeça, três dos nadadores simbolizavam os bíblicos Reis Magos, enquanto outros seguiam numa longa fila em direção à margem do rio.

A natação de inverno tem longa tradição na Chéquia e é vista como prova de resistência e ritual social. Provas semelhantes realizam-se todos os anos noutras cidades checas.

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