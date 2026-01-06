Vídeo. Chéquia: mais de 40 nadadores enfrentam rio Vltava gelado na Natação dos Reis Magos em Praga

Barcos levaram os participantes ao meio do rio, antes de saltarem para a água e nadarem de volta à margem. A água estava a cerca de 2 ºC, com a temperatura do ar a descer até aos -5 ºC. Os nadadores permaneceram no rio cerca de dez minutos, com equipas de salvamento a vigiar a partir de barcos nas proximidades.
Com coroas na cabeça, três dos nadadores simbolizavam os bíblicos Reis Magos, enquanto outros seguiam numa longa fila em direção à margem do rio.
A natação de inverno tem longa tradição na Chéquia e é vista como prova de resistência e ritual social. Provas semelhantes realizam-se todos os anos noutras cidades checas.