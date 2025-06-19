Europa é parcialmente culpada pelo conflito Irão-Israel, diz embaixador do Irão na ONU

PUBLICIDADE

"Acreditamos que o mínimo que os europeus podem fazer é condenar explicitamente Israel e parar o seu apoio a Israel", disse o embaixador do Irão e representante permanente nas Nações Unidas em Genebra, Ali Bahraini, numa entrevista à Euronews.

Bahraini disse que a relutância da Europa em condenar a agressão de Israel e a sua incapacidade de manter o acordo nuclear (JCPOA na sigla em inglês) à tona contribuíram para a atual intensificação das hostilidades entre o Irão e Israel.

"A impunidade que tem sido dada a Israel é algo que encoraja esta entidade a continuar a cometer novos crimes. E esta impunidade deve-se à inação dos europeus. Os Estados Unidos e o Conselho de Segurança", explicou Bahraini.

"Pedimos e solicitamos à Europa que pressione Israel a parar com a agressão. A Europa deve assumir a sua responsabilidade para pôr fim à impunidade de que Israel goza. A Europa deve deixar de ajudar ou assistir Israel financeiramente, militarmente ou através dos serviços secretos. E a Europa deve desempenhar um papel importante, explicando aos Estados Unidos e a Israel que a tecnologia nuclear iraniana não é algo que possa ser destruído".

Bahraini disse que o que chamou de "fracassos" da Europa seria apresentado aos ministros dos Negócios Estrangeiros da França, Alemanha e Reino Unido - conhecidos coletivamente como o E3 - em conversações em Genebra, na sexta-feira.

Esta imagem de satélite fornecida pela Maxar mostra o edifício do reator de água pesada de Arak, no Irão, depois de Israel ter lançado ataques aéreos contra o reator. AP

Os ministros estão reunidos na Suíça para discutir o programa nuclear iraniano, que está no centro do atual conflito com Israel.

O Irão foi anteriormente objeto de um acordo nuclear internacional conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA), que previa o alívio das sanções ao país em troca de limites rigorosos às suas atividades nucleares.

Durante o seu primeiro mandato, o presidente Donald Trump retirou os EUA do pacto em 2018, classificando-o como "o pior acordo alguma vez negociado" e aplicando novas sanções ao Irão.

Desde então, os outros signatários do acordo têm lutado para manter o Irão em conformidade, mas Teerão considera o acordo nulo e continuou com o enriquecimento de urânio, que nos níveis atuais se situa em 60%.

Este valor é tecnicamente inferior aos níveis de enriquecimento de urânio para fins militares, que são de 90%, mas muito superior aos 3,67% permitidos pelo JCPOA.

O Irão afirma que o seu programa nuclear é pacífico e se destina exclusivamente a fins civis. Israel, por outro lado, diz que Teerão está a trabalhar para a construção de uma arma nuclear, que poderia ser usada contra Israel.

Bahraini disse à Euronews que ainda há uma janela para a diplomacia chegar a um novo acordo nuclear, mas primeiro é preciso acabar com os confrontos com Israel.

Um funcionário médico caminha numa área danificada do complexo hospitalar Soroka em Beersheba, Israel, 19 de junho de 2025. AP

"Para o nosso povo e para o nosso país, a primeira prioridade agora é parar a agressão, parar os ataques", disse à Euronews.

"Pessoalmente, não consigo imaginar que exista uma forte probabilidade, neste momento, de uma espécie de ideia ou iniciativa diplomática, porque para nós seria inadequado pensar ou falar, neste momento, sobre qualquer coisa que não seja parar os agressores", sublinhou Bahraini.

Paralelamente às trocas diárias de ataques com mísseis e drones que têm tido lugar desde a passada sexta-feira, o conflito também levou a uma escalada da guerra de palavras, particularmente entre Trump e algumas figuras de topo no Irão.

Quando os jornalistas lhe perguntaram, na quarta-feira, se tencionava envolver as forças armadas americanas no conflito para atacar o Irão ao lado de Israel, Trump disse: "Posso fazê-lo, posso não o fazer. Ninguém sabe o que vou fazer".

Embora Trump tenha evitado comprometer-se diretamente com uma ação militar, o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, interpretou os seus comentários como uma demonstração de apoio e, num discurso televisivo na quarta-feira à noite, agradeceu a Trump por "estar ao nosso lado".

A missão do Irão junto das Nações Unidas também se manifestou, afirmando que nenhum funcionário do país "se rebaixaria às portas da Casa Branca" para chegar a um acordo nuclear com os Estados Unidos.

Bahraini disse ser claro para ele que "os Estados Unidos têm sido cúmplices do que Israel está a fazer agora".

Soldados israelitas procuram entre os escombros de edifícios residenciais destruídos por um ataque de míssil iraniano em Bat Yam, 15 de junho de 2025. AP

Ataques aos Estados Unidos

O Irão responderá com firmeza se os Estados Unidos "ultrapassarem as linhas vermelhas" e não exclui a possibilidade de atacar o país.

"As nossas forças militares estão a acompanhar a situação. É da sua competência decidir como reagir", afirmou.

"O que vos posso dizer com certeza é que as nossas forças militares têm um forte domínio da situação, têm uma avaliação e um cálculo muito precisos sobre os movimentos dos Estados Unidos. E eles sabem onde os Estados Unidos devem ser atacados", alertou Bahraini.

Bahraini disse ainda que o Irão não solicitou qualquer apoio internacional e que se está a proteger de forma independente.

O Irão financia uma série de grupos militantes em toda a região, incluindo o Hamas em Gaza, o Hezbollah no Líbano e os Houthis no Iémen, e embora todos eles tenham objetivos diferentes, muitas vezes a ideologia que os une é a sua posição anti-israel.

Quando os combates com Israel eclodiram na semana passada, houve receios de que o Irão pudesse exigir que estes grupos se aproximassem e lutassem ao seu lado, em troca do financiamento e da formação que têm recebido de Teerão.

Até à data, tal não aconteceu.

"Nesta fase, estamos confiantes de que podemos derrotar Israel de forma independente e de que podemos parar a agressão sem precisar de qualquer pedido de ajuda de ninguém", explicou Bahraini.

"Pessoalmente, acredito que Israel não é uma entidade com a qual se possa negociar. O que temos de fazer é parar a agressão e temos de mostrar a Israel que não pode ultrapassar as linhas vermelhas contra o Irão".

"Israel está habituado a cometer crimes e pensamos que temos de o impedir em algum lado. Temos de dizer a Israel que existe uma linha vermelha", concluiu.