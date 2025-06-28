Pelo menos 62 palestinianos mortos por ataques israelitas desde sexta-feira

PUBLICIDADE

Israel continua a levar a cabo a sua ofensiva na Faixa de Gaza. Pelo menos 62 palestinianos foram mortos em todo o enclave em ataques israelitas desde sexta-feira, de acordo com as autoridades de saúde palestinianas.

Um ataque aéreo ao meio-dia no leste da cidade de Gaza matou 11 pessoas, cujos corpos foram levados para o Hospital Al-Ahli. Outro ataque perto da entrada do campo de refugiados de Bureij, no centro de Gaza, fez dois mortos, segundo o Hospital Al-Awda.

O Hospital Shifa, no norte do enclave palestiniano, recebeu um total de dez corpos, oito dos quais foram queimados até à morte, depois de Israel ter bombardeado uma escola no campo de refugiados de Jabaliya.

Entretanto, os funcionários do Hospital Nasser, na cidade de Khan Younis, disseram ter recebido os corpos de 17 pessoas.

Na cidade de Gaza, após um ataque israelita, as equipas de salvamento procuravam sobreviventes num estádio que albergava deslocados e onde tinham morrido 12 pessoas.

Israel nega ordens para disparar em locais de ajuda humanitária

O exército israelita negou uma nova informação, segundo a qual os soldados teriam recebido ordens para disparar contra palestinianos desarmados que aguardavam ajuda humanitária na Faixa de Gaza.

Mais de 500 palestinianos foram mortos e centenas de outros ficaram feridos quando tentavam aceder a alimentos distribuídos pela Fundação Humanitária de Gaza há cerca de um mês, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

Testemunhas palestinianas afirmam que as tropas israelitas dispararam contra as multidões que se aproximavam dos locais de distribuição de ajuda. As forças armadas israelitas afirmam que apenas utilizaram tiros de aviso e que estão a investigar os casos em que os civis foram feridos.

Trump diz que cessar-fogo pode estar próximo

Donald Trump afirmou na Sala Oval, esta sexta-feira, que "na próxima semana" os Estados Unidos (EUA) vão "conseguir um cessar-fogo". E acrescentou: "Estamos a trabalhar em Gaza e a tentar resolver o problema".

Um funcionário familiarizado com o assunto disse à agência de notícias Associated Press que o ministro israelita dos Assuntos Estratégicos, Ron Dermer, é esperado em Washington na próxima semana para discutir o cessar-fogo em Gaza, o Irão e outros assuntos. O funcionário pediu o anonimato por não estar autorizado a falar com os média.

Mais de seis mil pessoas foram mortas e mais de 20 mil ficaram feridas em Gaza desde o fim do cessar-fogo, em 18 de março.

Desde o início da guerra, mais de 56 mil palestinianos foram mortos e 132 mil ficaram feridos, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza.

O conflito devastou vastas zonas do enclave palestiniano e destruiu a maior parte da sua capacidade de produção alimentar.

A guerra começou em 7 de outubro de 2023, quando militantes liderados pelo Hamas atacaram o sul de Israel, matando cerca de 1.200 pessoas, na sua maioria civis, e raptando 251.

Muitos dos reféns foram entretanto libertados através de acordos de cessar-fogo ou de outros acordos. Telavive resgatou oito reféns e recuperou dezenas de corpos. No entanto, os soldados israelitas também dispararam por engano sobre três reféns.